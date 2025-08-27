FW-Schachner: Mietpreisdeckel zerstört Wohnungsmarkt und gefährdet Arbeitsplätze!

Wien/Linz (OTS) -

„Mit der von Vizekanzler Andreas Babler angekündigten ‚Mietpreisbremse für freie Mieten‘ droht eine ökonomische Selbstzerstörung durch staatliche Gängelung“, warnt René Schachner, Wohnbausprecher der Freiheitlichen Wirtschaft. Eine Deckelung der Mieten auf die Hälfte der Inflation nimmt Vermietern und Investoren jede wirtschaftliche Grundlage. Die Folgen sind klar: Investitionsstopp, ausbleibende Neubauten, Verwahrlosung im Bestand, Schwarzmarktpreise und ein massiver Rückschritt in Richtung DDR-Methoden.

Besonders betroffen sind Bauwirtschaft, Handwerk und Dienstleistungsbetriebe. „Wer den Investitionsmotor des Wohnungsbaus abwürgt, ruiniert nicht nur privaten Wohnungsbesitz, sondern gefährdet tausende Arbeitsplätze quer durch alle Branchen“, so Schachner.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert daher ein klares Nein zu staatlichen Eingriffen in den frei finanzierten Wohnungsmarkt: Leistung muss sich wieder lohnen, Eigentum muss geschützt werden. Statt Investitionsbremsen braucht es Rahmenbedingungen, die private Initiativen stärken und neue Wohnungen ermöglichen. Alles andere führt in sozialen und wirtschaftlichen Verfall.

Abschließend geht Schachner mit Babler hart ins Gericht: „Das ist Marxismus in Reinkultur – gegen Eigentum, gegen Leistung, gegen Unternehmertum! Babler ist ein Berufspolitiker ohne Verantwortung, aber mit sicherem Einkommen auf Kosten der Steuerzahler. Wer so Politik macht, ist rücktrittsreif und sollte sich wieder nach Traiskirchen zurückziehen.“