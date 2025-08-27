- 27.08.2025, 07:45:05
Termine am 27. August in der Rathauskorrespondenz
10.00 Uhr, Pressekonferenz Grüne Wien „Start ins neue Schuljahr“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und den Gemeinderät*innen Julia Malle und Felix Stadler (1., Rathaus, Stiege 8, HP, Grüner Klub im Rathaus, Ecksalon, Top 104)
