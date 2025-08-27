Im Zeitalter der Evolution behält Michter's seine Krone als meistgeschätzter Whiskey der Welt

Louisville, Ky. (OTS) -

Destillateur aus Louisville erhält zum dritten Mal die höchste Auszeichnung der Branche von der globalen Experten-Akademie

Während sich Brennereien weltweit mit neuen Umständen und Möglichkeiten auseinandersetzen, hat eine globale Akademie von Experten, die von Drinks International einberufen wurde, dem in Louisville ansässigen Unternehmen Michter's zum dritten Mal in Folge die höchste Auszeichnung der Whiskeybranche verliehen: Der meistbewunderte Whiskey der Welt. Die jährliche Top-50-Rangliste von Drinks International gilt als die maßgebliche Liste der besten Whiskys der Welt und stellt den Gipfel der Leistung in der Branche dar.

Matt Magliocco, Executive Vice President von Michter's, kommentierte: „Es ist buchstäblich ein Traum, dass Michter's als World's Most Admired Whiskey anerkannt wird. Es gibt so viele hervorragende Brennereien auf der ganzen Welt mit so vielen talentierten Menschen, die ausgezeichneten Whiskey herstellen. Es ist sehr demütigend, von unseren Kollegen in der Branche anerkannt zu werden, wenn es unzählige Menschen gibt, die so inspirierende Arbeit leisten und phänomenale Produkte schaffen. Wir sind auch den wunderbaren Journalisten und Verlegern der weltweiten Fachpresse sehr dankbar, die uns geholfen haben, unsere Geschichte mit der Welt zu teilen, und die die Leser - Verbraucher und Fachleute gleichermaßen - weiterhin über die großartige Arbeit der Menschen in unserer Branche informieren. Jeder Erfolg, den Michter's erreicht hat oder erreichen kann, ist nur dank unserer Unterstützer im Handel möglich. Wir sind ihnen auf ewig dankbar".

Die Rangliste wird von einer internationalen Akademie ermittelt, die sich aus 100 unabhängigen, weltweit tätigen Getränkeeinkäufern, Journalisten, Barkeepern und Whisky-Experten zusammensetzt. Laut Shay Waterworth, Redakteurin von Drinks International, „erfüllt Michter's alle Kriterien, um eine bewunderte Whiskeymarke zu sein. Er ehrt traditionelle Praktiken und treibt gleichzeitig die Innovation voran, er hat Herkunft, ohne altmodisch zu sein, und sein Whiskey ist exklusiv, aber an den richtigen Orten erhältlich. In den letzten 30 Jahren haben sich Joe und Matt Magliocco und die gesamte Michter's-Familie einen hervorragenden Ruf in der weltweiten Barbranche erworben, und die Qualität ihres Whiskeys wird von den besten Experten der Branche geschätzt. Einmal an der Spitze der Rangliste zu stehen, war schon eine beeindruckende Leistung, aber es dreimal hintereinander zu schaffen, ist einmalig und wird wohl so schnell nicht wieder vorkommen."

„Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt durch diese Anerkennung der Drinks International academy. Wie alle unsere Freunde in der Branche passen wir uns an die sich entwickelnden regulatorischen und handelspolitischen Rahmenbedingungen, Verbraucherpräferenzen und Technologien an", sagte Andrea Wilson, Master of Maturation bei Michter's. „Unsere höchste berufliche Berufung ist es einfach, großartigen Whiskey herzustellen, den die Menschen genießen können. Die Ernennung zum The World's Most Admired Whiskey ist der ultimative Ausdruck dessen, und wir könnten nicht stolzer und dankbarer sein, diese außergewöhnliche Anerkennung zu erhalten."

Dan McKee, Michter's Master Distiller, kommentiert: „Dieser Job hat mich von Kentucky nach Kansai und fast überall dazwischen gebracht. Auf meinen Reisen hat mich die Wertschätzung, die Michter's und die amerikanische Whiskey-Kategorie bei den in- und ausländischen Verbrauchern genießen, umgehauen. Unser Team bei Michter's setzt alles daran, den hochwertigsten Whiskey herzustellen, den es gibt. Es ist das beste Gefühl überhaupt, zu wissen, dass die Menschen die Früchte unserer Arbeit wirklich genießen. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten haben."

„Dies wäre ohne die enorme Unterstützung so vieler Menschen auf der ganzen Welt niemals möglich gewesen", sagte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. „Wir alle bei Michter's sind jedem einzelnen dieser Menschen zutiefst dankbar und fühlen uns durch diese wunderbare Nachricht geehrt."

Neben der Hauptbrennerei im Stadtteil Shively von Louisville betreibt Michter's noch zwei weitere Standorte in Kentucky. In Springfield baut Michter's auf seinem 205 Hektar großen Grundstück Getreide aus eigenem Anbau an, während Michter's in der Innenstadt von Louisville im historischen Fort Nelson Building seine zweite Brennerei betreibt. Die Michter's Fort Nelson Distillery befindet sich in bester Lage an der West Main Street gegenüber von Louisville Slugger und im selben Block wie das Frazier Museum. Außerdem werden Führungen mit Whiskey-Verkostungen und The Bar at Fort Nelson mit klassischen Cocktails angeboten, die vom Spirituosen- und Cocktail-Historiker David Wondrich kuratiert werden.

Michter's blickt auf ein reiches und langes Erbe traditioneller amerikanischer Whiskeys von kompromissloser Qualität zurück. Das hochgelobte Michter's-Portfolio umfasst Bourbon, Rye, Sour Mash Whiskey und amerikanischen Whiskey, wobei jedes der in begrenzter Stückzahl hergestellten Produkte bis zu seiner höchsten Reife gereift ist.

Weitere Informationen über die The World's Most Admired Whiskies List, einschließlich des vollständigen Berichts für 2025, finden Sie auf der Website: Drinks International.

Für weitere Informationen über Michter's besuchen Sie bitte michters.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und X.

mmagliocco@michters.com