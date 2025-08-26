Piramal Pharma veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 mit Überblick über Leistung und Dekarbonisierungsplan

Mumbai, Indien (OTS) -

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, hat seinen vierten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 unter dem Motto „Verantwortungsbewusst innovativ Nachhaltig wachsen" veröffentlicht. In dem Bericht werden messbare Fortschritte und verstärkte Verpflichtungen im Rahmen der vier strategischen Säulen dargelegt: Geschäftliche Widerstandsfähigkeit, Qualität und Exzellenz, verantwortungsbewusstes Handeln und Stakeholder-Orientierung. Dies unterstreicht das Ziel von PPL, durch wissenschaftlich fundierte Innovationen, ethische Verantwortung und nachhaltiges Wachstum „Gutes bewirken und dabei erfolgreich sein".

Der Bericht hebt hervor, wie PPL verantwortungsbewusste Praktiken in allen seinen globalen Aktivitäten verankert – von der Stärkung der Unternehmensführung und Ethik über die Beschleunigung von Klimaschutzmaßnahmen bis hin zur Förderung von Vielfalt und Inklusion und der Steigerung der sozialen Wirkung durch Partnerschaften. Der Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens wurde von DNV extern geprüft.

Krisenfestigkeit des Unternehmens

50 % unabhängige Mitglieder im Vorstand; 30 % Frauenanteil, was die gesetzlichen Anforderungen übertrifft

Keine Datenverstöße und 100 %ige Einhaltung der Schulungen zum Verhaltenskodex

26,5 % der kritischen Lieferanten wurden anhand von Nachhaltigkeitskriterien bewertet; Kapazitätsaufbau für 30 % der kritischen Lieferanten bis zum Geschäftsjahr 2026

Qualität und Exzellenz

36 erfolgreiche behördliche Inspektionen, darunter zwei durch die USFDA

165 abgeschlossene Kundenaudits weltweit

Fortsetzung der digitalen Transformation durch Catalyst NxGen (S/4HANA) und 17 Governance-Dashboards zur Verbesserung der Agilität und Skalierbarkeit

und 17 Governance-Dashboards zur Verbesserung der Agilität und Skalierbarkeit Kundenzufriedenheitswerte von 85% (CDMO/PPS) und 87% (Critical Care/PCC)

Verantwortungsbewusster Betrieb

Meilensteine der Dekarbonisierung: 6%ige Reduzierung von Scope -1- und 2-Emissionen (im Jahresvergleich) 7,8 % Anstieg beim Einsatz erneuerbarer Energien, wobei 20,2 % der Gesamtenergie aus Bioenergie stammen Keine Deponierung gefährlicher Abfälle und ein Ziel von 90 % Recyclingquote für nicht gefährliche Abfälle 2,10 Lakh Kiloliter Frischwasser durch integriertes Wassermanagement eingespart

Zu den Initiativen zum Schutz der biologischen Vielfalt gehörten die Pflanzung von mehr als 2.000 Setzlingen und die Erhaltung einer 30-prozentigen Grünfläche an allen Standorten in Indien.

Durchführung eines bedeutenden Projekts im PPL-Werk in Digwal, Indien, durch Umstellung des kohlebefeuerten Dampfkessels auf den Betrieb mit erneuerbaren Biomassebriketts. Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt bei den Bemühungen des Unternehmens um Nachhaltigkeit

Stakeholder-Orientierung

DE&I Fortschritte: 30% Frauenanteil im Vorstand 20 % der weltweiten Belegschaft sind Frauen, mit einem Anstieg von 2,7 % im Jahresvergleich 63,3 % der auf dem Campus eingestellten Mitarbeiter sind Frauen 100% der Mitarbeiter nahmen an ESG-Schulungen teil

Sicherheitsinitiativen führten zu einer Verbesserung der Lost Time Injury Rate (LTIR) um 45 % auf 0,05.

„Bei Piramal Pharma ist Nachhaltigkeit nicht nur eine Verantwortung, sondern eine bewusste Entscheidung, die unsere Arbeitsweise und unser Wachstum bestimmt. In der heutigen komplexen Umgebung, die von Klimawandel, regulatorischen Veränderungen und steigenden Erwartungen an Transparenz und ethisches Verhalten geprägt ist, ist Nachhaltigkeit zu einem zentralen Faktor für die langfristige Wertschöpfung geworden. In diesem Jahr haben wir unsere Dekarbonisierungsbemühungen mit messbaren Emissionsreduktionen, einer verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien und intensiveren Anstrengungen im Bereich Wassermanagement und Kreislaufwirtschaft vorangetrieben. Ebenso hat unser Engagement für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion zu einer integrativeren Arbeitsplatzkultur geführt, während unsere CSR-Initiativen für über 200 Millionen Menschen in aufstrebenden Regionen bedeutende Veränderungen bewirkt haben. Während wir weiterhin verantwortungsbewusst innovativ sind und nachhaltig wachsen, bleiben wir unserem Bestreben treu, dauerhaften Wert für unsere Patienten, unsere Gemeinden und für den Planeten, den wir alle teilen, zu schaffen."- Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited.

Im Rahmen seiner allgemeinen Nachhaltigkeitsinitiativen hat PPL im Geschäftsjahr 2025 in Zusammenarbeit mit der Piramal Foundation seine CSR-Initiativen in 112 aufstrebenden Distrikten in Indien vorangetrieben, wobei der Schwerpunkt auf Bildung, dem Wohlergehen der Gemeinschaft und der Stärkung von Frauen lag. Im Gschäftsjahr 2025 investierte das Unternehmen 53,4 Millionen Rupien in Programme zur Modernisierung der schulischen Infrastruktur, zur Verbesserung der Lehrkapazitäten und zur Steigerung der Lernergebnisse, wobei auch Themen wie öffentliche Gesundheit und sichere Wasserversorgung berücksichtigt wurden. Durch ehrenamtliche Aktivitäten der Mitarbeiter, wie Baumpflanzaktionen, Gesundheitskampagnen und Projekte zur Einbindung der Gemeinschaft, wurde die Wirkung dieser Initiativen noch verstärkt. Darüber hinaus arbeitete PPL mit dem Life Sciences Sector Skill Development Council zusammen, um ein von Frauen geleitetes Qualifizierungsprogramm in der Nähe seines Werks in Digwal zu starten, und setzte seine Unterstützung der Aspirational Bharat Collaborative (ABC) fort, die darauf abzielt, das Leben von 100 Millionen Bewohnern in unterversorgten Regionen bis 2047 zu verbessern.

Der Nachhaltigkeitsbericht folgt den GRI-Standards und orientiert sich an den Frameworks von SASSB und UNGC. Er bestätigt das Engagement von PPL für ein nachhaltiges Wachstum, eine verantwortungsvolle Kapitalallokation und ein wirkungsvolles Stakeholder Engagement. Weitere Informationen finden Sie in dem vollständigen Bericht unter https://www.piramalpharma.com/assets/download/Piramal-Pharma-Sustainability-Report-fy-2025.pdf.

Informationen zu Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

