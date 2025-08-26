ZKONG konkurriert auf dem ESL-Markt mit verbesserter Sicherheit und Anpassungsmöglichkeiten, während Einzelhandelsriesen die Einführung be

Hangzhou, China (OTS) -

Da führende Einzelhandelsunternehmen wie Carrefour, Aldi und Kroger zunehmend elektronische Regaletiketten (ESL) als Kernelement ihrer Smart-Retail-Strategien einsetzen, wird der weltweite ESL-Markt laut Technavio von 2024 bis 2028 voraussichtlich um 1,64 Milliarden US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von fast 15,69 % entspricht.

Mit der zunehmenden Verbreitung in Geschäften und Branchen rückt die Zuverlässigkeit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Datensicherheit von ESL-Systemen immer mehr in den Fokus. Diese Aspekte werden zu entscheidenden Unterscheidungsmerkmalen zwischen den ESL-Herstellern.

ZKONG, ein weltweit führender Anbieter von ESL-Lösungen, stellt seine Lösungen vor, die auf hohe Sicherheit und Anpassungsfähigkeit ausgelegt sind. Das Unternehmen hat außerdem die Zertifizierungen nach ISO 27001 und ISO 9001 erhalten, was seine Kompetenzen im Bereich Informationssicherheitsmanagement und Qualitätssicherung zusätzlich bestätigt.

ZKONG betreibt eine 40.000 m² große automatisierte Produktionsstätte und behält die vollständige Kontrolle über Forschung und Entwicklung sowie Fertigung, um die Integrität der Lieferkette sicherzustellen. Was die Hardware betrifft, so ist jedes ESL mit diebstahl- und manipulationssicheren Funktionen ausgestattet. Die Entfernung erfordert Spezialwerkzeuge, und die Geräte können Alarme oder blinkende Warnmeldungen auslösen, wenn sie außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche bewegt werden, wodurch eine unbefugte Handhabung verhindert wird.

Für die Datenübertragung verwendet ZKONG ein selbst entwickeltes Bluetooth 5.1-Protokoll, das verschlüsselte benutzerdefinierte Bereitstellungen unterstützt. Jedes Etikett ist mit einem eindeutigen Schlüssel ausgestattet, und Kunden können Schlüssel direkt in das Tag-System importieren, um interne Verstöße zu verhindern und die Kommunikationssicherheit zu erhöhen.

Die Cloud-Plattform des Unternehmens bietet ein integriertes ESL-Management mit Schwerpunkt auf Sicherheit, Präzision und Compliance. Es ermöglicht Preisaktualisierungen in Echtzeit und anpassbare Vorlagen, um regionale Einzelhandelsvorschriften einzuhalten.

So nutzte beispielsweise die australische Apothekenkette Blooms The Chemist, die strengen Compliance-Anforderungen einschließlich Gesundheits- und Preisvorschriften unterliegt, die ESL- und Cloud-Plattform von ZKONG für ihre digitale Transformation. Die Plattform verwendet AES-128-Verschlüsselung für die Datenübertragung und -speicherung, Batch-Management und die Synchronisierung mehrerer Filialen, um die gesetzlichen Standards zu erfüllen.

„ESLs sind eine naheliegende Wahl für die Zukunft", sagte Stephane Bredenbac, Mitbegründer von Blooms The Chemist. „Sie modernisieren Geschäfte und sorgen für Genauigkeit – wodurch das Kundenerlebnis insgesamt verbessert und wiederholte Besuche gefördert werden."

Ebenso vertraute Sushi Sushi, eine Premium-Sushi-Kette mit über 170 Standorten in Australien, auf die anpassbaren Vorlagen von ZKONG, um Allergeninformationen gemäß den Lebensmittelsicherheitsgesetzen klar darzustellen. Das Cloud-System verwaltet zentral die Preisgestaltung und Werbeaktionen für mehr als 10.000 ESLs.

Diese Betonung maßgeschneiderter Lösungen unterstreicht die wachsende Notwendigkeit für ESL-Anbieter, flexible Compliance-Unterstützung und Integration anzubieten. ZKONG half AreaPadel.com bei der Integration von ESLs in seine PrestaShop-Plattform und ermöglichte so die Echtzeitverwaltung von Preisen und Lagerbeständen. Durch den Einsatz von NFC-Technologie mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und End-to-End-Verschlüsselung verhindert das System Datenlecks und gewährleistet Preistransparenz gemäß den spanischen Vorschriften.

Mit der Weiterentwicklung des intelligenten Einzelhandels geht es im ESL-Segment nicht mehr nur um Effizienz – es ist ein ausgewogener Wettlauf, bei dem Sicherheit, Service und Anpassungsfähigkeit eine Rolle spielen. Die Wahl des richtigen Technologiepartners ist heute wichtiger denn je.

Informationen zu ZKONG

ZKONG ist ein globaler Anbieter von intelligenten Einzelhandels- und IoT-Lösungen, der sich auf elektronische Regaletiketten (ESL), LCD-Smart-Displays und Cloud-Plattformsysteme spezialisiert hat.

www.zkong.com