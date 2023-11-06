TV-Debüt von „KURZ – Der Film“ auf ServusTV

Wien (OTS) -

Die Produktionsfirmen Pongo Film und Opus R geben bekannt, dass die österreichische Produktion "KURZ – Der Film" am 23. November, zur PrimeTime um 20.15 Uhr, auf ServusTV sein TV-Debüt gibt. Zuschauer:innen können so von zuhause aus hinter die Kulissen eines der polarisierendsten Politikers Europas blicken und sich von exklusiven Einblicken in die Gedankenwelt von Sebastian Kurz, seines Teams und seiner Gegenspieler:innen mitreißen lassen.



Zudem wird "KURZ – Der Film", der seine Österreich-Premiere bereits im September hatte, nun auch dem Publikum in Deutschland, Ungarn und Südtirol zugänglich gemacht: Im November dürfen sich Kinofans dort auf Vorstellungen in ihren Lieblingskinos freuen. Die genauen Daten für die Vorstellungstermine werden direkt von den teilnehmenden Kinos bekanntgegeben.



Die Produzenten von "KURZ – Der Film" freuen sich über die Möglichkeit, ihren Film einem breiteren Publikum präsentieren zu können. Filmproduzent Michael Reisch betonte: "Wir freuen uns sehr, dass unser Film auch Interesse in den Nachbarländern geweckt hat. Dies ist ein Zeichen für die Relevanz unserer Geschichte und die gute Arbeit unseres Teams. Unser besonderer Dank gilt unseren Partner:innen in Deutschland, Ungarn und Südtirol für die reibungslose Zusammenarbeit, die nun zahlreiche Ausstrahlungstermine für Interessierte ermöglicht hat.“