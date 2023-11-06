  • 06.11.2023, 14:12:28
GPF-A1 Telekom: Gewerkschaft übergibt KV- Forderungen für 10.000 Beschäftigte

11,6% Erhöhung der Gehälter und Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich gefordert

Wien (OTS) - 

Das Kollektivvertragsverhandlungsteam der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF) hat seine Forderungen für die diesjährigen Kollektivvertrags- und Gehaltsverhandlungen an den Vorstand der A1 Telekom Austria AG übergeben. 

Die vereinbarte rollierende Inflation von Oktober 2022 bis September 2023 liegt bei 9,17 %. Die Forderung nach weiteren 2,43 % Gehaltserhöhung ist mit den wieder hervorragenden Geschäftsergebnissen der Telekom Austria AG und der um 14 % erhöhten Dividendenausschüttung an die Aktionär:innen des Konzerns gerechtfertigt. Auch die bisher veröffentlichten Quartalszahlen lassen ein hervorragendes Jahresergebnis für 2023 erwarten.  

„Die hervorragenden Unternehmenskennzahlen sind dem tagtäglichen Einsatz unserer österreichischen Kolleg:innen für das Unternehmen geschuldet, sie haben einen maßgeblichen Anteil an der sehr positiven Entwicklung der Telekom Austria AG geleistet! Das muss sich aber auch in den Geldbörsen unserer Kolleg:innen bemerkbar machen“, so Werner Luksch, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF). „Wir erwarten daher in der nächsten Verhandlungsrunde ein wertschätzendes Angebot des Vorstandes, das sowohl eine Reallohnerhöhung mit sich bringt als auch mehr Freizeit im Sinne der Work-Life-Balance ermöglicht“, so Werner Luksch.   

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 20.11.2023 statt.  

Rückfragen & Kontakt

Werner Luksch
Stv. Vorsitzender GPF
Tel.: 0664 6623428
werner.luksch@a1.at

