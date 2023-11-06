FPÖ – Hafenecker: „Menschenverachtende Beschimpfung von FPÖ-Wählern durch ORF-Journalist muss Konsequenzen haben!“

Wien (OTS) -

„Was einseitige linkslastige Berichterstattung, fehlende Objektivität und Bevormundung anbelangt, ist man als gelernter Österreicher vom ORF schon so einiges gewohnt. Dass sich aber ein ORF-Journalist dazu hinreißen lässt, die Besucher einer FPÖ-Veranstaltung auf menschenverachtende Art und Weise zu beschimpfen, ist ein neuer skandalöser Tiefpunkt, der Konsequenzen haben muss! Denn es ist auch an Abgehobenheit nicht zu überbieten, wenn dieser ORF-Journalist genau jene Menschen öffentlich beflegelt, die mit den ORF-,Zwangsgebühren´ auch für sein sicher recht gutes Gehalt aufkommen müssen“, forderte heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA ORF-Generaldirektor Weißmann zu sofortigem Handeln auf, nachdem gestern ORF-Radio-Wien-Journalist Bankhofer auf X (ehemals Twitter) Teilnehmer der FPÖ-„Heimatherbst“-Veranstaltung in Simmering in einem Kommentar abfällig diffamierte.

„Dass der betreffende ORF-Mann diesen Kommentar später gelöscht hat, ändert an diesem Skandal überhaupt nichts. Es zeigt vielmehr, dass am Küniglberg offenbar angesichts des stetig wachsenden Zuspruchs der Bevölkerung zur FPÖ und der bis auf den letzten Platz gefüllten ,Heimat-Tour´-Veranstaltungen unseres Bundesparteiobmannes Herbert Kickl mittlerweile alle Sicherungen durchbrennen. Denn eines wissen die Privilegienritter und linken Haltungsjournalisten im ORF ganz genau: Nämlich dass die Abschaffung der von Schwarz-Grün eingeführten ORF-,Zwangssteuer´ nach der kommenden Nationalratswahl ganz oben auf der Prioritätenliste einer FPÖ-geführten Bundesregierung und eines freiheitlichen Volkskanzlers stehen würde!“, so Hafenecker weiter, der alle Bürger dazu einlädt, die FPÖ-Online-Petition gegen die ORF-Haushaltsabgabe unter www.haushaltsabgabe.fail zu unterzeichnen.

Neben einem Aus für die ORF-„Zwangssteuer“ erneuerte der freiheitliche Mediensprecher auch seine Forderung nach einer Totalreform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Richtung eines „verschlankten Grundfunks“ und modernen Medienunternehmens. „Wie notwendig eine solche Reform ist, hat diese inakzeptable FPÖ-Wähler-Beschimpfung zum gefühlten tausendsten Mal gezeigt. Es braucht wieder einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohne jegliche Zwangssteuern, welcher der Information der Bürger dient und sie nicht mit einseitiger Berichterstattung behelligt oder dessen Mitarbeiter sie sogar beschimpfen!“, erklärte NAbg. Christian Hafenecker, MA.