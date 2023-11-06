Umweltbundesamt und Klimaschutzministerium: Partner für nachhaltige Beschaffung

Wien (OTS) - Öffentliche Auftraggeber tragen eine besondere

Verantwortung, wenn es um Beschaffung geht. Eine nachhaltige,

qualitätsvolle und regionale Beschaffung ist auch dem Umweltbundesamt

wichtig und viele Schritte wurden dahingehend schon umgesetzt. Nun

ist Österreichs größte Expert:innen-Organisation für Umwelt mit dem

Klimaschutzministerium eine strategische Partnerschaft für

nachhaltige Beschaffung im Rahmen des Aktionsplan nachhaltige

öffentliche Beschaffung (naBe) eingegangen.

Für den Abschluss der Kooperationsvereinbarung zeichneten sich

Christian Holzer, Leiter der Sektion Umwelt und Kreislaufwirtschaft

im Klimaschutzministerium und Umweltbundesamt Geschäftsführerin

Verena Ehold verantwortlich. „Wir freuen uns, das Umweltbundesamt bei

der Umsetzung des naBe-Atkionsplans mit an Bord zu haben. Das ist ein

wichtiger Schritt in Richtung klimaneutrale Verwaltung“, erklärt

Christian Holzer. Und Verena Ehold betont: „Das Umweltbundesamt

arbeitet kontinuierlich daran, seine Umweltleistung zu verbessern,

auch in der Beschaffung. Wir bekennen uns zur Umsetzung der Ziele des

naBe-Aktionsplans und wollen Vorbild für den öffentlichen Bereich

sein“.

Seit vielen Jahren setzt das Umweltbundesamt auf die Ökologisierung

seiner Beschaffung in Form von energieeffizienten Geräten,

Umweltzeichen Produkten und Strom sowie nachhaltigem Catering. Die

strategische Partnerschaft für nachhaltige Beschaffung ist ein

Bekenntnis zur Umsetzung der Vorgaben der öffentlichen Hand. Mit der

Partnerschaft soll sichergestellt werden, dass bei der Beschaffung

jene Produkte und Dienstleistungen Vorrang haben, für deren

Herstellung und Erbringung soziale Standards verbunden mit Prinzipien

von Umweltgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit eingehalten werden.

Auch Klima- und Umweltbelastungen sollen durch die nachhaltige

Beschaffung reduziert werden.

Für die Umsetzung des naBe-Aktionsplans arbeitet das Umweltbundesamt

auch mit der naBe-Servicestelle in der Bundesbeschaffung GmbH

zusammen.

Weitere Informationen: https://www.umweltbundesamt.at/news231106

