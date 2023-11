„LICHT INS DUNKEL“ 2023 im ORF Vorarlberg

Neben dem Soforthilfefonds gehen die Spenden heuer unter anderem ans Schulheim Mäder

Wien (OTS) - Seit mehr als fünf Jahrzehnten engagiert sich der ORF gemeinsam mit LICHT INS DUNKEL für Menschen mit Behinderung und sozial benachteiligte Personen. Der ORF Vorarlberg hat sich bis zum 24. Dezember einiges vorgenommen – die Spendengelder kommen unter anderem dem Schulheim Mäder zugute.

Vorarlberg-Projekt 2023: Schulheim Mäder

Der Trägerverein des Schulheims Mäder feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Dort werden rund 70 Kinder und Jugendliche mit Körper- und Schwermehrfachbehinderungen betreut. Das Schulheim Mäder ist aber viel mehr als einfach nur eine Schule: Kinder und Jugendliche werden pädagogisch, therapeutisch und medizinisch in ihrer Entwicklung begleitet, und das ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen. Betreuung wird hier ganzheitlich verstanden: Die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Kinder und Jugendlichen in schulischen, motorischen, sozial-emotionalen und lebenspraktischen Bereichen.

ORF-Radio-Vorarlberg-Spendentag

Am 30. November von 5.00 bis 22.00 Uhr machen die Hörerinnen und Hörer Programm bei ORF Radio Vorarlberg. Für eine Spende ab zehn Euro an LICHT INS DUNKEL spielt ORF Radio Vorarlberg den ganz persönlichen Lieblingshit. Das verspricht einen bunten Musikmix aus den letzten Jahrzenten. Geschmack ist, was gefällt – das ORF-Radio-Vorarlberg-Team freut sich auf viele Überraschungen bei den gewünschten Songs. Musikwünsche und Spenden werden telefonisch unter 05572/3830 oder online auf vorarlberg.ORF.at entgegengenommen.

LICHT INS DUNKEL-Gala im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Am 12. Dezember um 18.00 Uhr findet im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg die LICHT INS DUNKEL-Gala statt. Hier werden die Großspenderinnen und Großspender aus dem letzten Jahr vor den Vorhang geholt. Begleitet von Live-Musik-Acts aus Vorarlberg wird das diesjährige LICHT INS DUNKEL-Projekt des ORF Vorarlberg persönlich vorgestellt.

Friedenslicht beim ORF Vorarlberg

Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem zu Weihnachten mit nach Hause zu nehmen, hat in Vorarlberg eine jahrzehntelange Tradition. Am 21. Dezember um 17.00 Uhr kommen alle in Vorarlberg vertretenen Religionen im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zusammen und nehmen gemeinsam das ORF-Friedenslicht in Empfang, um es in ihre Glaubensgemeinschaften zu bringen.

LICHT INS DUNKEL-TV-Sendungen in ORF 2 V

Das ORF-Friedenslicht, heimische Musikgruppen, Persönlichkeiten aus Vorarlberg und viele berührende Geschichten – das alles erwartet die Zuseherinnen und Zuseher in den LICHT INS DUNKEL-TV-Sendungen des ORF Vorarlberg. Am 23. Dezember wird in ORF 2 V von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr und am 24. Dezember von 11.00 bis 12.00 Uhr sowie von 14.00 bis 16.00 Uhr regional gesendet.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Dieses Jahr unterstützt der ORF Vorarlberg mit LICHT INS DUNKEL auch das Schulheim Mäder, dessen Trägerverein heuer sein 50-jähriges Bestehen feiert. Ich freue mich, dass wir damit einen Beitrag leisten können, diese eindrucksvolle und wichtige Einrichtung in Vorarlberg zu fördern.“

Stefan Höfel, Projektleiter LICHT INS DUNKEL ORF Vorarlberg: „LICHT INS DUNKEL hilft seit über fünf Jahrzehnten Kindern und Familien, die unverschuldet in Not geraten sind. In dieser Zeit konnte unzähligen Menschen mit Projektförderungen und dem Soforthilfefonds in Vorarlberg geholfen werden. Es ist jedes Jahr wieder aufs Neue sehr eindrücklich, wie großzügig sich die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger im Rahmen von LICHT INS DUNKEL zeigen.“

Arnt Buchwald, Geschäftsführer Schulheim Mäder: „Wir bedanken uns bei LICHT INS DUNKEL und dem ORF Vorarlberg für das große Vertrauen in unsere Arbeit. Als stolzer Projektpartner informieren wir gerne über unsere Arbeit und die Projekte im Schulheim Mäder, um damit auch aufzuzeigen, welche besonderen Bedürfnisse junge Menschen mit Körper-und Schwermehrfachbehinderungen haben. Die Spenden wollen wir für die Generalsanierung unseres Snoezel-Raumes, ein schon länger gehegter Herzenswunsch, investieren.“

Spendenkonto LICHT INS DUNKEL-Projekt ORF Vorarlberg

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Die Spende ist steuerlich absetzbar.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at