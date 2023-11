Die ART&ANTIQUE bringt ab Donnerstag erlesene Kunst in die Hofburg Vienna

Topaktuell, frisch, unorthodox aber auch exquisit, wertig und beständig.

Wien (OTS) - Die Messe für Kunst, Antiquitäten und Design, ein Fixpunkt im Kunstherbst, findet zum 54. Mal von 9. bis 13. November 2023 in der HOFBURG Vienna statt. 40 renommierte nationale und internationale Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren im imperialen Ambiente auf 3500 m2, was gerade besonders en vogue ist: wertvolle Stücke aus zartem Glas, edler, fein gearbeiteter Schmuck und kostbare Uhren, ausgefallene Designstücke, Möbel- und Kunsthandwerk-Raritäten. Aber vor allem Gemälde, Bilder und Skulpturen stehen wieder ganz hoch im Kurs. Angeboten werden „große Meister“ wie Carl Moll, Marc Chagall, Werner Berg, Gottfried Helnwein und auch aufstrebende jungen Künstlerinnen wie Nives Widauer, Monika Kus-Picco, Sophie Luise Passow, Iv Toshain.

Sonderschauen und vielseitiges Rahmenprogramm

„Das attraktive Rahmenprogramm KUNST & MEHR mit vielen Sidevents und die exklusiven Sonderschauen machen diese Ausgabe der ART&ANTIQUE zu einem besonderen Erlebnis.“, ist die Organisatorin Alexandra Graski-Hoffmann überzeugt.

Die Galerie Kaiblinger widmet Gottfried Helnwein seine Solopräsentation mit dem Titel „Originale Bilder & Kunstgrafiken“ zum 75er.

Die Galerie Maier, das Museum Rudolf Stolz in Sexten/Südtirol und der Schulverbund Pustertal laden zur Buchpräsentation „Das blaue Blatt“ zum 80. Geburtstag von Manfred Bockelmann. In Kooperation mit dem Amalthea Verlag wird der Prachtband Wiener Cafés von Martin Czapka präsentiert und zum ersten Mal wird eine Foto-Ausstellung die Besucherinnen und Besucher im Eingangsbereich begrüßen, mit historischen Fotografien der Habsburger, die so noch nie zu sehen waren. Ein junges weibliches Kunstprogramm „Kunst und Schönheit“ zeigt Nägele@Strubell. Zahlreiche Kunstvermittlungsprogramme und das allseits beliebte Kunst und Schnittlauch Symposium werden mit topaktuellen Themen zu Gast sein. Ein Konzert und die vielen spannenden Programmpunkte machen die fünf Messetage zum Rundumerlebnis und den Besuch der ART&ANTIQUE in der HOFBURG Vienna zum Kunstgenuss pur.

Bilderlink: https://bilderserver.skyunlimited.at/ART-ANTIQUE/#

https://www.artantique-hofburg.at

