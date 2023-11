COPE launcht eigenes Masterclass-Programm für Marketing, Kommunikation & Vertrieb

Der Auftakt stand im Zeichen der KI- & Social-Media-Beratung für COPE-Kund:innen. Die nächste Masterclass findet am 9. November zum Thema "Canva" statt.

Wir bei COPE verbinden (Content) Marketing von der Strategie bis zur Contentproduktion und Bewerbung mit den aktuellsten Erkenntnissen aus dem Bereich KI. Dafür arbeitet unser Team im Alltag daran, aus der Landschaft von tausenden KI-Angeboten jene Anwendungen herauszufiltern, die für Marketing-, Kommunikations- und Sales-Verantwortliche schnell und einfach anzuwenden sind. Es geht uns aber auch darum, die heutigen Grenzen von am Markt befindlichen AI-Tools aufzuzeigen. Nicola Dietrich, Chief Strategy Officer bei COPE

Wien/Graz (OTS) - Um Kund:innen, Partner:innen & Interessierte in der digitalen Transformation optimal zu unterstützen, startete die COPE Content Performance Group 2019 ihre DIGITAL INNOVATION SESSIONS. Ab Juni 2023 folgte die Erweiterung des Wissensangebots mit den COPE Masterclasses für noch tiefergehende hands-on Tipps & Tricks für Verantwortliche in Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Die nächste Masterclass findet am 9. November mit Kreativdirektorin Hana Greiner statt – jetzt anmelden: Canva: Das Schweizer Taschenmesser für digitale Inhalte.

Bei den ersten COPE Masterclasses, die seit Juni 2023 regelmäßig stattfinden, drehte sich alles um Deep Dives in künstliche Intelligenz und Social Media Marketing. Was alle Masterclasses vereint: Face-to-face Beratung von den erfahrenen Strategie- und Marketing-Expert:innen von COPE – online und bequem von wo immer man zusieht – sowie die neuesten Erkenntnisse aus dem jeweiligen Fachgebiet, kuratiert von COPE.

ChatGPT, GPT4 & Co. für Marketer

Was ist Generative AI und was leistet sie heute schon? Welche generative KI-Anwendungen für Marketer gibt es? Was sind die tatsächlichen Best Practices für den Marketingalltag? Und wie kann man seine Prompts verbessern, um auch bessere Ergebnisse zu erhalten? COPE Chief Strategy Officer und KI-Expertin Nicola Dietrich hatte für die Teilnehmenden der KI-Masterclasses nicht nur das Neueste und Wichtigste über ChatGPT bzw. GPT 4 parat, sondern gab auch Einblicke, welche anderen KI-Anwendungen im Alltag wirklich helfen können und wie man diese am besten in der Praxis einsetzt.

LinkedIn Lab & Canva Masterclass

Weitere COPE Masterclasses gab es bzw. gibt es heuer noch in den Bereichen Social Media Marketing und Marketing Design: Georg Reimond, Head of Digital Performance bei COPE ging mit seinen Teilnehmer:innen der Frage nach der richtigen Formel für erfolgreiches B2B-Marketing auf LinkedIn nach. Die Masterclass deckte nicht nur die Grundlagen des LinkedIn Marketings ab, sondern zeigte auch fortgeschrittene Strategien und Techniken, um die eigene Unternehmenspräsenz zu stärken, Zielgruppen richtig anzusprechen und qualitativ hochwertige Leads zu generieren.

Und am 9. November findet die nächste COPE Masterclass zur Wunderwaffe Canva statt, in der Kreativdirektorin Hana Greiner mit ihren Teilnehmer:innen in das intuitive Designtool eintauchen wird, das Marketer:innen weltweit bereits erheblich das Leben erleichtert. Canva ist das Schweizer Taschenmesser der Online-Szene und setzt künstliche Intelligenz smart ein. Mit Canva lassen sich kreative Designs ohne Photoshop- & InDesign-Kenntnisse für für Social-Media-Kanäle, Websites, Blogs oder Newsletter ganz einfach erstellen. Hier geht’s zur Anmeldung: Canva: Das Schweizer Taschenmesser für digitale Inhalte .

Die nächsten Masterclasses zu KI, Social Media, Marketing Design und weiteren Themen folgen im kommenden Jahr und werden auf copegroup.com und in den Social-Media-Kanälen von COPE angekündigt.

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs Nummer 1 im Content Marketing. Wir entwickeln klare Content-Strategien, produzieren eindrucksvolle Inhalte und sorgen für Bewerbung, die wirkt: auf Social Media, in Magazinen, auf Webseiten und im reichweitenstärksten Mediennetzwerk Österreichs, dem COPE-Netzwerk, bestehend aus mehr als 100 Online-Medien. Mit 6 Spezialagenturen unter einem Dach sind wir klein genug, um schnell und persönlich zu beraten, und groß genug, um auch komplexe Themen ganzheitlich zu begleiten. Das alles bietet unsere Full Service Content-Marketing-Agentur mit 100 Expert:innen aus 12 Nationen. Content Marketing so einfach wie möglich – ganz ohne Bullshit. copegroup.com

