Studie: Rekordwert der Firmenkonkurse in Österreich

Wien (ots) - Die Zahl der österreichischen Unternehmenskonkurse stieg im dritten Quartal 2023 auf einen rekordhohen Wert an. Insgesamt musste über 731 protokollierte Unternehmen ein Insolvenzverfahren eröffnet werden. Dies entspricht einem Zuwachs von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Von Januar bis September kam es zu 2.015 Konkursen gegenüber 1.692 Fällen im Vorjahr. Nach der Untersterblichkeit von Unternehmen während der Coronakrise scheint nun die bereits erwartete Konkurswelle anzurollen. Die Betrachtung nach Branchen zeigt, dass insbesondere in der Immobilienbranche (+112 Prozent), bei den persönlichen Dienstleistungen (+103 Prozent) und in der Gastronomie (+45 Prozent) die Zahl der Konkurse massiv zugenommen hat. Während die Konkurse deutlich zunahmen, schienen österreichische Unternehmer zunehmend weniger Lust auf eine Firmengründung zu haben. Mit 15.242 neuen protokollierten Eintragungen ins Firmenbuch nahmen diese gegenüber der Vorjahresperiode um zwölf Prozent ab.

Die vollständige Studie "Firmenkonkurse und -gründungen in Österreich im dritten Quartal 2023" können Sie hier herunterladen.

