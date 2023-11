Führende internationale Experten beim Symposium Telemedizin

Das VI Institute bringt internationale Experten nach Wien

Wien (OTS) - Um die Potentiale der Telemedizin in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz und eHealth auszuloten, bringt das VI Institute führende Experten u.a. der Weltgesundheitsorganisation WHO, der Stanford Medicine Health Care und der Harvard Medical School nach Wien. Bei der Veranstaltung im Billrothhaus stehen Entwicklungen in der Teledermatologie, der Pathologie, der Notfallmedizin und der allgemeinen medizinischen Versorgung im Zentrum. Weiters werden Aspekte des Datenschutzes im Rahmen der Telemedizin beleuchtet.

Gemeinsam mit wesentlichen Vertretern des österreichischen Gesundheitswesens diskutieren unter anderem folgende Experten:

Prof. Justin M. Ko, MD, MBA (Clinical Professor Stanford Medicine) ist klinischer Professor und Leiter der medizinischen Dermatologie in Stanford. Der Experte für künstliche Intelligenz in der Medizin koordiniert die Aktivitäten der Abteilung um digitale Gesundheit, Qualität und wertorientierte Versorgung.

Prof. Michael Miller, WHO Digital Health Technical Advisory Group Roaster of Experts arbeitet seit 18 Jahren weltweit an Innovationen im eHealth Bereich. Er ist außerdem Berater des britischen staatlichen Gesundheitswesen NHS in diesem Bereich.

Prof. Michael Roehrl, MD, PhD, MBA (Chair, Department of Pathology at Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical Faculty Physicians) ist ein international anerkannter Wissenschafter und Lehrer auf dem Gebiet der Pathologie.

Prof. Dr. Collin M. Stultz, MD, PhD (Director, Harvard-MIT Health Sciences & Technology, Massachusetts Institute of Technology) Biophysiker, Arzt und Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology und dem Massachusetts General Hospital. Er ist Professor für Medizintechnik und -wissenschaft am MIT, Professor für Elektrotechnik und Informatik ebenfalls am MIT, Fakultätsmitglied der Harvard-MIT-Abteilung für Gesundheitswissenschaften und -technologie sowie Kardiologe am Massachusetts General Hospital und Kodirektor des Harvard-MIT-Programms für Gesundheitswissenschaften und -technologie.

Details und Anmeldung zur Veranstaltung unter https://vi-institute.at/event/

Symposium Telemedizin

Datum: 13.11.2023, 16:00 - 20:00 Uhr

Ort: Billrothhaus, alternativ online

Frankgasse 8, 1090 Wien, Österreich

Url: https://vi-institute.at/event

