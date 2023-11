AVISO Pressetermin am 15. November, 10 Uhr: Die Intervention WALK OF FAME im Theatermuseum

Wien (OTS) - Das Theatermuseum lädt anlässlich der Eröffnung der Intervention WALK OF FAME. Die Gleichzeitigkeit von Erfolg und Verfolgung zum Pressegespräch am Mittwoch, den 15. November um 10 Uhr ins Theatermuseum ein.

Diese Kooperation mit Studierenden und dem Archiv des Instituts der Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien beleuchtet kaum bekannte oder völlig in Vergessenheit geratene Akteur*innen des Wiener Theaterlebens zwischen 1900 und 1938. Vierzehn ausgewählte Persönlichkeiten stehen dabei stellvertretend für eine kosmopolitische jüdische (Theater)Moderne, die aus heutiger Sicht ein faszinierendes Bild von Wien als weltoffener Stadt mit einem grenzüberschreitenden Kulturverständnis zeichnet.

Das kulturelle Erbe dieser Ära des Kosmopolitismus ist heute in Wien kaum präsent. Walk of Fame begibt sich daher auf Spurensuche, bringt das Leben und Wirken von inspirierenden Persönlichkeiten wie z. B. Else Feldmann (Dramatikerin), Camilla Frydan (Komponistin), Helene Richter (Theaterhistorikerin/Kritikerin/Anglistin), Heinrich Glücksmann (Dramaturg), Siegfried Geyer (Theaterkritiker/Bühnenleiter) und auch des Theaterbesuchers Bernhard Krakauer wieder ans Licht und erzählt die Geschichte des Vergessens als Geschichte des Holocaust und der Vertreibung.

Die Intervention WALK OF FAME. Die Gleichzeitigkeit von Erfolg und Verfolgung wird vom 16. November 2023 bis 1. April 2024 im Theatermuseum gezeigt.

PRESSETERMIN

DATUM/ORT: Mittwoch, den 15. November 2023, um 10 Uhr im Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

MIT: Marie-Theres Arnbom, Direktorin des Theatermuseums; Birgit Peter, Leitung Archiv und theaterhistorische Sammlung am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft und Theresa Eckstein, Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft

Anmeldung erforderlich:

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis Montag, den 12. November 2023, unter presse @ theatermuseum.at . Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur mit bestätigter Akkreditierung möglich ist.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen,

Nina Auinger-Sutterlüty

Pressetermin zur Intervention WALK OF FAME. Die Gleichzeitigkeit von Erfolg und Verfolgung

Datum: 15.11.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Theatermuseum

Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS

Leitung Kommunikation

+43 1 525 24 - 4021

presse @ theatermuseum.at

www.theatermuseum.at