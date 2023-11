Wiener MehrWeg-Messe 2023 erstmals im Impact Hub Vienna

Die Nachhaltigkeitsmesse für Kreislaufwirtschaft und Kreislaufkultur

Wien (OTS) - Die Wiener MehrWeg-Messe für Nachhaltigkeit findet 2023 am Freitag, 24.11. und Samstag, 25.11. erstmals im Impact Hub Vienna statt. Am 25. November ist der Besuch auch online möglich.



Eröffnet wird die Messe am 24. November mit einem Panel zum Thema Slow Fashion: Alte Mode - neue Mode. Autorin Nunu Kaller, Lisa Panhuber von Greenpeace Austria sowie Textilexperte Claus Bretschneider diskutieren den nachhaltigen Umgang mit Textilien. An beiden Messetagen gibt Workshops der MehrWeg-Akademie, einen MehrWeg-Markt mit Kleiderflohmarkt und Kleidertausch sowie ein kulturelles Rahmenprogramm. Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung unter https://www.mehrwegmesse.at

Wiener MehrWeg-Messe 2023 - Eröffnungsdiskussion

Datum: 24.11.2023, 18:30 - 19:30 Uhr

Ort: Impact Hub Vienna

Lindengasse 56, 1070 Wien, Österreich

Url: http://www.mehrwegmesse.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Peter Schaden

Tel. 0681 103 40 776

peter.schaden @ introvis.com



c/o Introvis Verein zur Förderung von Wissenschaft und Kultur

Vereinsregister Wien, ZVR 1091785280

Haymogasse 66

A-1230 Wien

E-Mail: verein @ introvis.com

Web: www.introvis.com