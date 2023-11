Toto: Dreizehnfachjackpot – 130.000 Euro im Dreizehner-Topf

Doppeljackpot beim Zwölfer mit rund 21.000 Euro

Wien (OTS) - Zum bereits zweiten Mal heißt es heuer Dreizehnfachjackpot bei Toto. Mit einem Solo-Dreizehner hat man in der nächsten Runde die Chance, rund 130.000 Euro zu gewinnen. Aber auch der Topf für den zweiten Gewinnrang, den Zwölfer, wird beachtlich gefüllt sein. Denn auch hier ist am Wochenende erneut ein Gewinn ausgeblieben, und so geht es um einen Doppeljackpot mit rund 21.000 Euro.

Die Torwette läuft, was den ersten Rang betrifft, parallel zu Toto. Da es auch hier abermals keinen Gewinn im ersten Rang gegeben hat, geht es auch hier bereits um einen Dreizehnfachjackpot, wobei sich die Summe der 15.000 Euro-Marke nähert. Für vier richtige Ergebnisse erhält ein Niederösterreicher mehr als 1.800 Euro. Mit seinem Quicktipp scheiterte er lediglich an Spiel 4 (Hartberg gegen Linz).

Annahmeschluss für die Runde 45A ist am Dienstag um 18:35 Uhr.

Quoten der Toto Runde 44B

13fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 117.531,92 – 130.000 Euro warten DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 14.713,42 11 Elfer zu je EUR 161,10 137 Zehner zu je EUR 25,80 2.567 5er Bonus zu je EUR 0,50

Der richtige Tipp: 1 2 1 1 2 / X 2 X X 2 1 1 X 2 1 1 X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 12.589,20 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 521,30 Torwette 3. Rang: 2 zu je EUR 325,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 171.227,97

Torwette-Resultate: +:1 0:2 +:0 +:2 0:+

