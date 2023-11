AVISO Pressekonferenz Rauch/Hammer/Baringer: "housing first österreich" beendet Wohnungslosigkeit durch soziale Innovation

Wien (OTS) - Wohnungslosigkeit betrifft mehr Menschen als häufig angenommen. housing first österreich – zuhause ankommen, ein neues vom Sozialministerium gefördertes Projekt der BAWO, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, setzt nun einen wichtigen Schritt zur Beendigung von Wohnungslosigkeit.

housing first österreich basiert auf dem seit dem Jahr 2021 erfolgreich umgesetzten Vorgängerprojekt „zuhause ankommen“, das sich bereits für über 1.100 Menschen als direkter und nachhaltiger Weg aus der Wohnungs- und Obdachlosigkeit erwiesen hat.

housing first österreich vereint Sozial- und Wohnwirtschaft mit Hilfe des international bewährten Housing First Ansatzes: Wohnungs- und obdachlose Menschen erhalten einen direkten Zugang zur eigenen leistbaren Wohnung. Begleitet werden sie auf diesem Weg von Sozialarbeiter:innen. Zahlreiche Sozialorganisationen aus ganz Österreich setzen das Projekt in enger Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Bauträgern um.

Über die bisherigen Erfolge, was nun geplant ist und was das Projekt für die langfristige Bekämpfung von Obdach- und Wohnungslosigkeit in Österreich bedeutet, informieren Ihre Gesprächspartner:innen:

Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Elisabeth Hammer, Obfrau BAWO, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe

Obfrau BAWO, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Klaus Baringer, Obmann Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen



Datum: Montag, 13. November 2023 um 9:00 Uhr

Ort: Sozialministerium, Pressezentrum - 5. Stock,

Stubenring 1, 1010 Wien (Einlass über den Haupteingang)

Anmeldung unter gerhard.schuetzinger @ bawo.at

