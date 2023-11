AVISO: Mittwoch, 15.11., 11:30 Uhr: Gemeinsam stark gegen Blutkrebs – 5 Jahre Stammzellspende beim Roten Kreuz

Blutkrebs: Rotes Kreuz und UNIQA präsentieren im Gartenbaukino Kurzfilm „Stammzellen – das unsichtbare Wunder“ – Expert:innen und Betroffene sprechen über lebensrettende Stammzellspende

Wien (OTS) - Jeden Tag werden drei Menschen in Österreich von der Diagnose Blutkrebs getroffen, für sie beginnt ein Kampf ums Überleben. Auf diesem herausfordernden Weg stellt sich heraus, dass von 500.000 potenziellen Stammzellspender:innen meist nur eine Person der entscheidende Schlüssel zur Rettung ist. Das Österreichische Rote Kreuz engagiert sich seit fünf Jahren Hand in Hand mit Partnerin UNIQA im Kampf gegen die heimtückische Krankheit. Dank der gemeinsamen Bemühungen konnten mehr als 60.000 potenzielle Held:innen als Stammzellspender:innen registriert werden, mehr als 100 Stammzelltransplantationen wurden so ermöglicht.

Was eine Stammzellspende bewirken kann, zeigt besonders eindrücklich das Schicksal des kleinen Michael. Der heute Vierjährige erkrankte als Baby an Leukämie. Für Michael wurde ein passender Spender gefunden, nach der Behandlung im St.-Anna-Kinderspital gilt er als geheilt. Sein Vater Stefan berichtet: „Er kann das Leben jetzt in vollen Zügen genießen.“ Der Landwirt aus Niederösterreich wird im Gartenbaukino über das Krebs-Drama mit Happy End für seinen Sohn sprechen und für Interviews zur Verfügung stehen, Michael wird ebenfalls anwesend sein.

Film-Präsentation, Diskussion und Interview-Möglichkeiten

Im Rahmen des Events wird außerdem der Kurzfilm „Stammzellen – das unsichtbare Wunder“ präsentiert, im Anschluss findet eine Podiumsdiskussion statt, moderiert von Ex-ÖSV-Star und ORF-TV-Expertin Alexandra Meissnitzer.

Am Podium:

Gerry Foitik, Rotes Kreuz, Bundesrettungskommandant, Mitglied der Geschäftsleitung

Univ. Prof. Dr. Wolfgang Holter, St. Anna Kinderspital, Ärztlicher Direktor

Dr. Peter Eichler, UNIQA, Vorstand Personenversicherung und Asset Management

Dr. med. Ursula Kreil, Rotes Kreuz, Transfusionsmedizinerin und stellvertretende medizinische Leitung der BSZ

Interview-Gäste:

Stefan, Landwirt aus Niederösterreich und Vater des vierjährigen Michaels, der dank einer Stammzellspende den Krebs besiegt hat

Markus, Stammzellspender für ein:e Patient:in in Deutschland im Oktober 2023



Wann: Mittwoch, 15. November 2023, 11.30 Uhr

Wo: Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Um Anmeldung wird gebeten, bitte bis spätestens Montag, 13. November, unter presse@roteskreuz.at

Den Livestream zur Veranstaltung finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

