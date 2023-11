E BISTARDE – VERGISS MEIN NICHT: Internationales Roma-Theater-Festival im DSCHUNGEL WIEN

Wir wollen den Roma durch Theater und Kultur eine Stimme geben. Um unsere historischen kulturellen Unterschiede zu versöhnen, ist es entscheidend, dass Roma und Nicht-Roma einander kennen und anerkennen. Simonida Selimović

Wien (OTS) - Das internationale Theater-Festival E BISTARDE – VERGISS MEIN NICHT übernimmt mit Inszenierungen, Performances, einer Installation und einem Konzert der Community noch bis zum 9. November DSCHUNGEL WIEN. Besucher:innen sind eingeladen, sich mit den Themen der Rom:nja und ungehörten Stimmen unserer Geschichte auseinanderzusetzen. E BISTARDE hat eine klare soziale Botschaft in Bezug auf Bildung, Bewusstsein und Stärkung einer positiven Identität. Die kulturelle Vielfalt über und mit Roma arbeitet darauf hin, die Dinge innerhalb der Roma-Gemeinschaften sowie außerhalb zwischen der Nicht-Roma-Mehrheit und den Roma-Gemeinschaften zu harmonisieren. Simonida Selimović, eine der Stimmen des Festivals, erläutert dessen Bedeutung:

„Wir wollen den Roma durch Theater und Kultur eine Stimme geben. Um unsere historischen kulturellen Unterschiede zu versöhnen, ist es entscheidend, dass Roma und Nicht-Roma einander kennen und anerkennen.“

Kuratiert und organisiert von Romano Svato, Verein für transkulturelle Kommunikation.

PROGRAMM





Romano Svato | Uraufführung

MI 01.11., 19.30 Uhr + DO 02.11., 19.30 Uhr + FR 03.11., 19.30 Uhr

Rom*nja Power Theaterkollektiv (De)

Internationales Gastspiel

SA 04.11., 19.30 Uhr + SO 05.11., 19.30 Uhr

Lindy Larsson (SE) | Internationales Gastspiel

DI 07.11., 19.30 Uhr

Literatur, Talk, Gesang

Gianni Jovanović + Oyindamola Alashe + Celina Bostic

MO 06.11., 19.00 Uhr

Konzert

SA 04.11. 21.00 Uhr



SHARING + TALK

DO 09.11., 19:30 Uhr | This Talk is held in English





DECODE YOUR PROPHECY

Wahrsagen mit Laura Moldovan, Fürstenhof

Do 02.11. - Di 07.11., jeweils 17.30 Uhr und 18.30 Uhr





SPACES OF MEMORIES

Installation von Luna De Rosa, Fürstenhof

Die Installation besteht aus einem Wohnwagen, der mit Textilien, roten Fäden, Collagen und Manifesten bedeckt ist, die an die Geschichten von Roma*-Vorfahren und Holocaust-Überlebenden erinnern, aber gleichzeitig metaphorisch an die Ikonographie des Wohnwagens als kollektiver Raum erinnern, um das kulturelle und psychologische Erbe und die Erinnerungen der vielfältigen Roma*-Identitäten zu erzählen.



Rückfragen & Kontakt:

Sonja Kosiba | +43 660 4427540 | s.kosiba @ dschungelwien.at

DSCHUNGEL WIEN

Theaterhaus für junges Publikum

Museumsplatz 1, 1070 Wien