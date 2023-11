VPNÖ-Zauner ad SPÖ-Breiteneder: Offensichtliches Ablenkungsmanöver vor Parteitag

St. Pölten (OTS) - „Offensichtlich sind die heutigen Ausführungen der SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Breiteneder ein Ablenkungsversuch vor Bablers Parteitag. Denn Fakt ist, dass die SPÖ in den eigenen Reihen ein latentes Antisemitismus-Problem hat und mit ihrer Politik, den Antisemitismus in Österreich noch weiter verschärfen wird. Denn wer sich für mehr Zuwanderung stark macht, wie Andreas Babler, der spricht damit auch eine Einladung an Antisemiten aus dem Nahen Osten aus, zu uns ins Land zu kommen. Die Parteijugend in Vorarlberg macht sichtbar, wie viele in der SPÖ denken. Es spricht Bände, dass sich SPÖ-Chef Babler davon nicht deutlich distanziert“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner, der abschließend betont:

„Niederösterreich braucht keine Ratschläge aus Wien, schon gar nicht von einer Frau Breiteneder oder einem Herrn Babler.“

