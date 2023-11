SPÖ Holzleitner: FPÖ vergiftet soziales Klima

Misogynie von FPÖ Mandatare inakzeptabel

Wien (OTS) - SPÖ Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner übt scharfe Kritik an der Verbalattacke des Kärntner FPÖ Klubobmanns Erwin Angerer gegenüber SPÖ Landesrätin Beate Prettner und verlangt eine Entschuldigung der FPÖ Spitze. „Wir SPÖ Frauen verlangen eine Entschuldigung gegenüber Landesrätin Beate Prettner. Die Verbalattacke Angerers ist völlig inakzeptabel!“, so Holzleitner. Erwin Angerer hat in seiner Rede im Kärntner Landtag Prettner angedroht, sie „im Landtag herzuprügeln“. „Angesichts von 24 Femiziden in Österreich ist diese Misogynie von FPÖ Mandataren besonders verwerflich. Die FPÖ vergiftet damit das soziale Klima“, so die SPÖ Frauenvorsitzende.

Verbale Attacken gegenüber Frauen sind der Nährboden für körperliche Gewalt gegen Frauen. „Von Politiker*innen kann man besondere Sorgfalt und Achtsamkeit für Worte verlangen. Wir Politiker*innen tragen Verantwortung für das Miteinander in diesem Land“, so Holzleitner. (Schluss) rm

