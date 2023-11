Klima-Tour zieht Schulbilanz: 19 Schulen und 185 Klassen besucht

Die interaktive Tour zum Thema Klima der Stadt Wien erreichte mit ihren Workshops rund 4.500 Schüler*innen.

Wien (OTS) - Wien hat sich ein wichtiges Ziel gesetzt: Die Stadt soll bis 2040 klimaneutral werden und hat im Klimafahrplan den Weg dorthin festgeschrieben. Um die Wiener*innen bereits in jungen Jahren für das Thema zu begeistern und zum Mitmachen zu motivieren, besuchte die Wiener Klima-Tour heuer insgesamt 185 Schulklassen. An 36 Einsatztagen hielten die Expert*innen der Stadt Workshops in zwei Volksschulen, vier Mittelschulen, elf Bundesgymnasien sowie zwei HTL/HTBLAs. Mit Hilfe der acht E-Lastenräder und je nach Schul- und Altersklasse individuell angepassten Lernmethoden, wurden die Schüler:innen interaktiv mit den verschiedenen Themenbereichen von Kreislaufwirtschaft, über Grünraum bis hin zu Wasser und Energie vertraut gemacht.



Fortsetzung geplant

Das positive Feedback veranlasst die Klima-Tour, die Schulbesuche auch im kommenden Jahr weiter fortzusetzen. „Wir sind sehr beeindruckt, wie spannend und abwechslungsreich die Besuche in den Wiener Schulen waren. Das Interesse der Schülerinnen und Schüler aller Klassen hat uns gezeigt, welchen hohen Stellenwert das Thema Klimaschutz gerade für junge Menschen hat. Darauf wollen wir weiter aufbauen!“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.



Das ist die Wiener Klima-Tour

Bei der Wiener Klima-Tour ist eine Flotte von acht E-Lastenrädern in der ganzen Stadt unterwegs sind: Die Themen der einzelnen Räder umfassen die unterschiedlichsten Lebensbereiche – von Ernährung über Grünraum, Wasser und Artenschutz bis hin zu Energie und Kreislaufwirtschaft. Ein Schwerpunkt ist der Wiener Klimafahrplan, der in der Stadt den Weg zur Klimaneutralität vorgibt.



Jedes Themenrad ist ein multifunktionaler Informationsträger, neben Tipps und Anregungen für Klimaschutz im Alltag, gibt es Dinge zum Ausprobieren und Experimentieren. Darüber hinaus kann man Fragen an Stadt-Expertinnen und Experten stellen und sich über die großen Zusammenhänge der Klimakrise und die Aktivitäten der Stadt informieren. Die Klima-Tour ist in ganz Wien unterwegs und kommt zu öffentlichen Plätzen, in Parks und Veranstaltungen.



Die Klima-Tour ist kreativ, interaktiv und wendet sich an Groß und Klein. Sie informiert niederschwellig und spielerisch über die Klimakrise und eröffnet den Menschen die Möglichkeit, selbst in ihrem Alltag aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Betreut werden die Räder von Expertinnen und Experten aus Fachabteilungen der Stadt, die damit zu „Klima-Botschaftern“ werden. Die Klima-Tour setzt auf E-Mobilität und nachhaltige Materialien und ist damit selbst klimafreundlich unterwegs! Die unkonventionelle Gestaltung der Themen-Räder weckt Interesse und holt mit einfachen Fragenstellungen und Beispielen die Menschen in ihrem jeweiligen Lebensbereich ab.



Alle Infos: www.wien.gv.at/klimatour



Film zur Klima-Tour: https://www.youtube.com/watch?v=IzLa-CMF6H4

