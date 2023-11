FPÖ – Belakowitsch zu Muchitsch: „Eine SPÖ-Regierungsbeteiligung würde drastische Belastungen für die Bevölkerung bedeuten!“

„Im Gegensatz zur SPÖ wird es mit der FPÖ in einer Regierung keine neuen Steuern geben, sondern echte Entlastungen und massive Steuersenkungen für die Österreicher“

Wien (OTS) - „Eine SPÖ-Regierungsbeteiligung würde lediglich drastische Belastungen für die österreichische Bevölkerung bedeuten.“ Mit diesen Worten kommentierte die freiheitliche Sozialsprecherin und Klubobmann-Stellvertreterin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch diesbezügliche Aussagen von SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch im heutigen Ö1-„Journal zu Gast.“ „Die in der jüngsten Vergangenheit von SPÖ-Chef Babler präsentierten Pläne würden nämlich einen gravierenden Anschlag auf unsere Familien, die Unternehmen und auf alle Leistungsträger bedeuten“, so Belakowitsch weiter.

„Wer in Zeiten einer extremen Teuerung neue Steuern – wie dies die SPÖ etwa mit einer Vermögenssteuer propagiert – einführen will, der ist ‚sozialpolitisch schon einmal am falschen Dampfer unterwegs‘. Im Gegensatz zur SPÖ wird es mit der FPÖ in einer Bundesregierung keine neuen Steuern geben, sondern echte Entlastungen und massive Steuersenkungen für die Österreicher.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at