Stocker: „Eurostat-Daten zur Kaufkraft bestätigen den österreichischen Weg“

Österreich bei Kaufkraftvergleich im europäischen Spitzenfeld

Wien (OTS) - „Die Eurostat-Daten zur Kaufkraft bestätigen den österreichischen Weg. Österreich konnte 2022 die dritthöchsten kaufkraftbereinigten Nettoeinkommen verzeichnen. Damit liegt unser Land deutlich vor Ländern wie Deutschland oder Spanien, die vom politischen Mitbewerb gerne als Positivbeispiele bei der Krisenbewältigung angeführt werden. Durchschnittlich können sich Österreicher 8% mehr leisten als Deutsche und sogar um fast 50% mehr leisten als Spanier. Diese Daten sprechen eine unmissverständliche Sprache und geben der Strategie der Bundesregierung recht. Der Mittelweg der Regierung, einerseits die Kaufkraft zu stärken, andererseits wo notwendig in die Preise einzugreifen, hat sich im Kampf gegen die Teuerung bezahlt gemacht“, freut sich der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, über die im Europavergleich sehr positive Kaufkraftentwicklung Österreichs.

„Während die politischen Extremen auf der linken und rechten Seite ungeachtet aller Erfolge bei der Krisenbekämpfung den Untergang Österreichs herbeireden, arbeitet die Bundesregierung weiterhin dafür, dass Österreich im europäischen Spitzenfeld bleibt. Denn unsere Heimat ist es wert, für sie zu arbeiten. Eines ist dabei ganz klar: Dem ständigen Schlechtmachen Österreichs durch Oppositionsparteien ist dieser Erfolg nicht zu verdanken, sondern der unermüdlichen Arbeit und dem Glauben der Bevölkerung und Bundesregierung an unser Land. Mit dem Glauben an Österreich werden wir unser Land weiter in eine gute Zukunft führen“, so Stocker abschließend.



