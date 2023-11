Landesgalerie Niederösterreich gratuliert Franka Lechner zum Würdigungspreis 2023

Die Landesgalerie Niederösterreich widmet Franka Lechner, der Würdigungspreisträgerin der Sparte Bildende Kunst ab 02.12.2023 eine umfassende Personale.

Krems (OTS) - Heute Abend vergibt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Festspielhaus St. Pölten die Kulturpreise 2023 des Landes Niederösterreich. Der Niederösterreichische Würdigungspreis in der Kategorie Bildende Kunst geht an Franka Lechner (*1944). Die Landesgalerie Niederösterreich gibt ab 02.12.2023 mit einer umfassenden Personale Einblick in das Lebenswerk der Künstlerin.

Gerda Ridler, künstlerische Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich, gratuliert der Kulturpreisträgerin Franka Lechner herzlich: " Franka Lechner zählt zu den wichtigen Vertreter:innen im Bereich der Textilkunst . Sie hat die Tradition der Webkunst gegen den Zeitgeist stets hochgehalten und nimmt in der österreichischen Kunst eine singuläre und preiswürdige Position ein. Ich freue mich sehr, mit der Personale in der Landesgalerie Niederösterreich Einblicke in das konsequent verfolgte künstlerische Lebenswerk Lechners geben zu können. "

Lechners vielfältiges Œuvre reicht von Tapisserie über Malerei bis zu Lyrik. In ihren künstlerischen Anfängen konzentrierte sich Lechner auf die Malerei und Collagen auf Papier und experimentierte mit textilem Material. In den 1970er-Jahren rückten die am Hochwebstuhl hergestellten Bildteppiche in den Vordergrund. Ihre Tapisserien bestehen aus subtil orchestrierten Farbräumen voller Poesie und kontemplativer Anmutung, aber auch tiefgründiger Überlegungen. Ab 1982 widmete sich Lechner auch der Lyrik. Der künstlerische Eigenwert der unterschiedlichen Genres ist Lechner wichtig, dennoch befruchten sich die Werkserien gegenseitig. Über Jahrzehnte entstanden so „gewebte Gedichte und gedichtete Gewebe“.

Hubert Nitsch, Kurator der Ausstellung: " In den Werken findet sich der Blick der Künstlerin auf die Welt wieder. Sie verarbeitet darin mythologische, spirituelle, gesellschaftskritische, politische und persönliche Themen sowie Naturbetrachtungen. "

Die Ausstellung vereint Werke aus fünf Jahrzehnten und gibt Einblick in das vielfältige Lebenswerk von Franka Lechner. Die Präsentation der niederösterreichischen Würdigungpreisträger:innen ist fixer Bestandteil des jährlichen Ausstellungsprogramms der Landesgalerie Niederösterreich. Nach Isolde Maria Joham und Thomas Reinhold ist Franka Lechner die dritte Preisträgerin, die in einer Einzelausstellung vorgestellt wird.

Ausstellungsdaten:

FRANKA LECHNER

Würdigungspreisträgerin 2023

02.12.2023 – 14.04.2024

Landesgalerie Niederösterreich

Pressetermin:

Der Pressetermin zur Ausstellung findet am FR 01.12.2023 um 11 Uhr in der Landesgalerie Niederösterreich statt.

