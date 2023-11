„IM ZENTRUM“: Die neue Weltunordnung – Demokratie unter Beschuss

Am 5. November um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist es weltweit zu einer Welle von Konflikten gekommen. Von militärischen Attacken in Afrika über die Eroberung Bergkarabachs durch Aserbaidschan bis zum Angriff der Hamas auf Israel, der sich zu einem verheerenden Flächenbrand im Nahen Osten ausweiten könnte, wie viele befürchten. China versucht, seine Machtposition im Pazifischen Ozean auszubauen, die Spannungen zwischen den Großmächten USA, Russland und China nehmen zu. Haben die alte Ordnung und die Hoffnung des Westens auf eine auf Demokratie und Recht basierende Welt bald ausgedient? Welche Rolle spielen die Großmächte und Europa in diesen Auseinandersetzungen und wie beeinflussen sie Staaten wie Türkei, Iran oder die arabischen Länder im machtpolitischen Poker? Und kann eine neue Weltordnung auch mit friedlichen Mitteln entstehen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 5. November 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Emil Brix

Ehemaliger Botschafter in Moskau und London, Leiter der Diplomatischen Akademie Wien

Susanne Weigelin-Schwiedrzik

China-Expertin, Institut für Ostasienwissenschaften, Universität Wien

Daniela Pisoiu

Politikwissenschafterin, Österr. Institut für internationale Politik

Walter Posch

Nahost-Experte, Landesverteidigungsakademie

