DDSG Blue Danube: Themenfahrten-Highlights im November 2023

Martini Gansl genießen, musikalische Ausflüge unternehmen oder Walzer tanzen

Wien (OTS) - „Glücksmomente am Schiff“ – unter diesem Motto legt die aus sieben modernen Schiffen bestehende DDSG Blue Danube-Flotte zu unzähligen Schifffahrten am Tag und am Abend ab. Die Themenfahrten der DDSG Blue Danube locken im November 2023 mit abwechslungsreichen Attraktionen kombiniert kulinarischen Gaumenfreuden und musikalischer Begleitung.

„Auf den Wellen der Donau schreiben wir gemeinsam Geschichten – mit jeder Themenfahrt ein neues Kapitel. Der November hält viele neue Gelegenheiten für Glücksmomente bereit, an die man sich gerne erinnert“, so DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

MS Admiral Tegetthoff: November-Highlight

Am Samstag, den 11. November 2023, steht das „Martini Gansl“ bei der gleichnamigen Themenfahrt „Martini Gansl und Herbstspezialitäten“ in Wien im Mittelpunkt. Bei einer abendlichen Schifffahrt entlang der Wiener Skyline werden im Rahmen eines saisonalen Spezialitätenbuffets auch knusprige Gansl-Variationen mit Apfelkompott oder Rotkraut, Knödeln und Saft serviert. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band Funfair.



Am 24. November 2023 können die Gäste an Bord der MS Admiral Tegetthoff einen außergewöhnlichen Abend rund um Johann Strauss erleben. Ein Klassik-Ensemble präsentiert Johann Strauss' weltberühmte Musik des Donauwalzers. Das Programm bietet Walzer tanzen in einzigartiger Atmosphäre und vor spektakulärer Kulisse sowie Wiener Gaumenfreuden vom Buffet. Außerdem wird die Biografie von Johann Strauss multimedial und interaktiv dargestellt. Musik und Gesang kommt von Monika Mosser und den Wiener Strauss Perlen, während die Profis der Tanzschule Chris eine Tanzperformance zum Besten geben und einen Tanzkurs für Walzer-Begeisterte anbieten.

„Mit jedem Takt der Musik und jedem kulinarischen Genuss kreieren wir Momente, die in Erinnerung bleiben. An Bord unserer Schiffe verbinden sich Leben und Tradition. Wo sonst kann man einen Walzer tanzen, während die Lichter der Stadt vorbeiziehen?“, kommentiert DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

MS Wien: Heurigenfahrten mit Wiener Liedern

Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr geht die Schiffsflotte der DDSG Blue Danube auf die beliebte Heurigenfahrt mit Wiener Liedern. Zu Beginn der Fahrt werden die Gäste mit einem reichen Buffet verwöhnt, während ein Wiener Heurigenduo für die dezente Hintergrundmusik sorgt. Das Buffet bietet sowohl kalte als auch warme Heurigenspezialitäten, darunter typische Wiener Schmankerln wie Schnitzel, Aufstriche, Apfelstrudel und Kuchen. Nach dem Essen gehen die Musiker von Tisch zu Tisch und erfüllen musikalische Wünsche der Gäste aus dem traditionellen Repertoire. Am 16., 23. und 30. November 2023 finden die Heurigenfahrten unter dem Titel „Advent in Wien“ statt.

Alle Themenfahrten im November 2023 im Überblick: www.ddsg-blue-danube.at/themenfahrten-wien/

