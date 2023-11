Bezirksmuseum 23: Vortrag „Jüdisches Leben in Liesing“

Wien (OTS) - Der renommierte Bezirkshistoriker Gerald Netzl spricht am Freitag, 10. November, im Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) über das Thema „Jüdisches Leben in Liesing“. Um 19.00 Uhr startet der aufschlussreiche Vortrag. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum sind willkommen. Ab sofort werden Anmeldungen zu dieser Veranstaltung unter der Rufnummer 0664/187 84 87 angenommen.

Museumsleiterin Heide Liebhart begrüßt die Teilnehmer*innen. Gerald Netzl redet an dem Abend über die jüdische Geschichte und über Aktivitäten jüdischer Mitbürger*innen im 23. Bezirk. Der verdiente Volksbildner erinnert an Gräueltaten in der NS-Zeit und kommentiert die rege Gedenkkultur in der Gegenwart. Gerne antwortet der Referent auf Fragen des Publikums. Infos über das Museum (Öffnungszeiten, Dauer-Dokumentation, Sonder-Ausstellungen, etc.) per E-Mail: liesing.bm23@gmail.com.

