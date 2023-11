Vortrag über Hubschrauber im Bezirksmuseum Hietzing

Wien (OTS) - Im Festsaal im Hietzinger Bezirksmuseum (13., Am Platz 2) hält Otto Brandtner am Donnerstag, 9. November, den Vortrag „Die Geschichte des Hubschraubers“. Das interessante Referat beginnt um 18.30 Uhr. Organisiert wird der Abend von der „Gesellschaft der Freunde Technisches Museum Wien“. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 587 36 33/24. Kontakt via E-Mail: e.scheidl@gewerbeverein.at.

Die Zuhörer*innen werden um einheitliche „Eintrittsspenden“ (pro Person: 5 Euro) ersucht. Otto Brandtner berichtet über die Historie der „Drehflügler“ und spannt dabei einen Bogen von vielen misslungenen Versuchen bis zum ersten Flug eines leistungsfähigen Helikopters. Die Erläuterungen des Kenners dauern rund 1,5 Stunden. Auskünfte über den Museumsbetrieb (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, Sonder-Präsentationen, u.v.a.) erhalten Interessierte vom ehrenamtlichen Direktor, Ewald Königstein, via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Freunde des Technischen Museum Wien: www.freundetmw.at

