AVISO – 11./12. November 2023: 46. ordentlicher Bundesparteitag der SPÖ in Graz

SPÖ-Bundesparteitag unter dem Motto „Zurück zur Gerechtigkeit“ in der Messe Graz

Wien (OTS/SK) - Am Samstag, 11. November 2023, und Sonntag, 12. November 2023, hält die SPÖ ihren 46. ordentlichen Bundesparteitag unter dem Motto „Zurück zur Gerechtigkeit“ in der Messe Graz ab. Neben der Rede von SPÖ-Chef Andreas Babler steht am Samstag die Wahl des Bundesparteivorstands und des SPÖ-Bundesparteipräsidiums sowie die Vorstellung und Diskussion der Anträge auf dem Programm. Am Sonntag, der ganz im Zeichen der EU-Wahl 2024 steht, wird u.a. die EU-Wahlliste der SPÖ beschlossen. ****



Zeit:

Samstag, 11. November 2023, 10.00 Uhr, Einlass ab 8.30 Uhr

Sonntag, 12. November 2023, 10.00 Uhr, Einlass ab 8.30 Uhr



Ort: Messe Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz



Weitere Informationen zum Parteitag finden Sie unter www.parteitag.spoe.at – auf dieser Website wird die Veranstaltung auch live übertragen.

Wir laden die Vertreter*innen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen sehr herzlich zum 46. ordentlichen Bundesparteitag ein und ersuchen um Akkreditierung der Medienvertreter*innen (Redakteur*innen, Fotograf*innen, Kameraleute, Tontechniker*innen etc.) unter SPOePressedienst @ spoe.at bis Mittwoch, 8. November 2023. Beim Presse-Check-in ist ein Presseausweis vorzuzeigen. Bitte geben Sie uns auch unbedingt Ihren technischen Bedarf (Übertragungswagen, Kameras, Strom etc.) bekannt, um sicherzustellen, dass die Infrastruktur für Ihre Berichterstattung bestmöglich organisiert ist. (Schluss) mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/