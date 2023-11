Aviso: SO, 5. November, 17:15 Uhr - Mahnwache mit Lichterkette vor dem LKH Bregenz

Bregenz (OTS) - Bei der Mahnwache wird anlässlich der aktuellen Geschehnisse in Vorarlberg hinsichtlich Abtreibung für alle Verantwortungsträger der Politik, des Gesundheitswesens und der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) öffentlich gebetet, damit Vorarlberger Krankenhäuser auch in Zukunft nicht durch Abtreibungen zweckentfremdet werden.

Veranstalter: Verein Miriam und Plattform für das Leben Vorarlberg

Treffpunkt und Ablauf: Einladung an alle Medienvertreter um 17:15 Uhr beim Landeskrankenhaus in Bregenz (Maria- Stromberger-Weg). Beim LKH wird in Stille eine Mahnwache mit Lichterkette veranstaltet. Mit Kerzen in den Händen, begleitet von Musik, ziehen wir anschließend zum Landhaus, wo gegen 18.00 h der Abschluss sein wird.

Anmerkung zur ORF-Berichterstattung vom 30. Oktober: Auch in den kommenden Wochen werden weiterhin Mahnwachen unter der Woche vor dem LKH stattfinden.

Marlies Pal (Obfrau vom Verein Miriam)

+43 664 790 00 14

office @ vereinmiriam.at