CGTN: Wie China nach dem Spitzentreffen die Öffnung der Finanzmärkte vorantreiben wird

Peking (ots/PRNewswire) - Am Montag und Dienstag fand in Peking ein wichtiges Finanztreffen statt, auf dem die Weichen für die finanzielle Entwicklung Chinas gestellt wurden.

Die zweimal im Jahrzehnt stattfindende zentrale Finanzkonferenz ist das wichtigste Finanztreffen in China und stellt die Weichen für die nächste Phase der finanziellen Entwicklung und Reform des Landes.

Ein Höhepunkt der diesjährigen Konferenz ist die Einführung mehrerer neuer Begriffe, darunter der Aufbau einer "führenden Finanznation" und die Erkundung des "Weges der Finanzentwicklung mit chinesischen Merkmalen", die laut Analysen neue Signale für Chinas künftige Finanzarbeit setzen.

Das Konzept des Aufbaus einer "führenden Finanznation" zeige, dass das Finanzwesen eine immer wichtigere Rolle und Stellung in der gesamten Volkswirtschaft einnehme, sagte Liu Xiaochun, Professor am Shanghai Advanced Institute of Finance der Shanghai Jiao Tong University.

Finanzielle Öffnung auf hohem Niveau

Die Konferenz betonte die Bemühungen zur Förderung der finanziellen Öffnung auf hohem Niveau.

Es ist notwendig, die institutionelle Öffnung des Sektors stetig zu erweitern, die grenzüberschreitenden Investitionen zu verbessern und die Finanzierung zu erleichtern, um mehr ausländische Finanzinstitute und langfristiges Kapital für die Entwicklung von Unternehmen in China zu gewinnen, so die Konferenz.

Künftig werde sich China bemühen, seine Finanzregeln an den internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln auszurichten und seine derzeitige Öffnung transparenter und berechenbarer zu gestalten, sagte Guan Tao, Chief Economist der Bank of China Securities, gegenüber CMG.

Guan wies darauf hin, dass China die Vermarktlichung, die Rechtsstaatlichkeit und die Internationalisierung seines Finanzmarktes weiter vorantreiben wird, indem es Freihandelszonen, Freihandelshäfen und einige Finanzzentren sinnvoll nutzt.

Auf dem Treffen wurde darauf gedrängt, die Wettbewerbsfähigkeit und den Einfluss Shanghais als internationales Finanzzentrum sowie den Status von Hongkong als internationales Finanzzentrum zu verbessern.

Außerdem sollten Maßnahmen ergriffen werden, um außenwirtschaftliche Risiken bei der Ausweitung der Öffnung zu vermeiden, fügte Guan hinzu.

Bis Ende September hatten 202 Banken aus 52 Ländern und Regionen Institute in China gegründet.

Aus den Daten geht auch hervor, dass 1.110 ausländische Institutionen Zugang zum chinesischen Anleihemarkt erhalten haben und bis Ende September über 3,3 Billionen Yuan hielten.

Gewährleistung der nationalen finanziellen Sicherheit

Im Einklang mit der Öffnung wird auf der Konferenz auch die finanzielle Sicherheit hervorgehoben.

Die Notwendigkeit der Gewährleistung von nationaler finanzieller und wirtschaftlicher Sicherheit wurde betont und unterstrichen, dass die Vermeidung finanzieller Risiken beständiger Grundsatz des Finanzsektors sein muss.

Von 2014 bis September 2023 stieg das Volumen der an die Realwirtschaft vergebenen Yuan-Kredite von 81,43 Billionen Yuan auf über 230 Billionen Yuan (etwa 32,04 Billionen US-Dollar), mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 10 Prozent, was im Allgemeinen mit dem nominalen BIP-Wachstum übereinstimmt, wie Daten der People's Bank of China (PBOC) zeigen.

Angesichts der verschiedenen Probleme, die im Finanzsektor miteinander verflochten sind, gibt es jedoch nach wie vor versteckte wirtschaftliche und finanzielle Risiken, wie das Auftreten von Finanzkorruption und die geringe Effizienz des Finanzsektors im Dienste der Realwirtschaft.

„Auf dem Treffen wurde eine Reihe von Anforderungen für den nächsten Schritt in der Finanzregulierung formuliert. Sie bieten Orientierungshilfen und Vorgaben für die Stärkung und Verbesserung der Finanzaufsicht, die Schließung von Regelungslücken und die Verbesserung der Wirksamkeit der Aufsicht in der Zukunft", sagte Guan.

Guan wies darauf hin, dass der Schwerpunkt der zentralen Finanzarbeitskonferenz darin besteht, den Aufbau einer führenden Finanznation voranzutreiben, und sagte, dass das Finanzwesen das Rückgrat der nationalen Wirtschaft und ein wichtiger Teil der zentralen Wettbewerbsfähigkeit des Landes sei, "daher ist der Aufbau einer führenden Finanznation die Voraussetzung für eine führende Wirtschaftsnation".

https://news.cgtn.com/news/2023-11-01/How-China-will-expand-financial-opening-up-after-key-meeting--1onnU4kyk6c/index.html

