Auf Erfolgskurs in Österreich: Online-Versandapotheke apotheke.at stärkt Position der apo.com Group auf österreichischem Gesundheitsmarkt

Leipzig (ots) - Die apo.com Group setzt ihren Wachstumskurs fort und erweitert ihr Geschäft im österreichischen Markt. Die europäische Health-Tech-Unternehmensgruppe mit Sitz in Leipzig, Deutschland, führt neun erfolgreiche Marken, darunter apodiscounter.de und apo.com für den deutschen Markt sowie apotheke.at für Österreich.

Die apo.com Group erweitert ihre Präsenz auf dem österreichischen Gesundheitsmarkt mit der Online-Versandapotheke apotheke.at.

apotheke.at verzeichnet ein beeindruckendes Umsatzwachstum von über 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr in Österreich.

Mit innovativer Technologie und erstklassiger pharmazeutischer Beratung leistet die apo.com Group einen positiven Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Menschen in Österreich.

Die Expansion nach Österreich ist ein wichtiger Schritt für die apo.com Group, die bereits jetzt mit ihrer Marke apotheke.at den zweiten Platz auf dem österreichischen Online-Apothekenmarkt belegt. Apotheke.at bietet nicht-verschreibungspflichte Medikamente zu günstigen Preisen an und liefert diese bis an die Haustür.

"Wir freuen uns, auch unseren österreichischen Kund:innen eine große Auswahl an hochwertigen Produkten zu günstigen Preisen anzubieten. Unser Ziel ist es, durch innovative Technologie und erstklassige pharmazeutische Beratung einen positiven Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Menschen in Österreich zu leisten," sagt Dr. Oliver Scheel, CEO der apo.com Group.

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet apotheke.at im ersten Halbjahr 2023 ein Umsatzwachstum von über 20 Prozent. Die Versandapotheke plant weitere Maßnahmen, einschließlich der Erweiterung des Sortiments um weitere Produkte des österreichischen Apothekenmarkts, um das Wachstum zu fördern und Kund:innen in Österreich bestmöglich zu versorgen.

Innovative Logistik für schnelle und effiziente Versorgung

Die apo.com Group betreibt hochautomatisierte pharmazeutische Logistikzentren in Leipzig und Duiven. Mit KI-gestützter Automation können aktuell 47.000 Pakete pro Tag sicher und schnell verschickt werden. Die Logistik-Fläche von insgesamt 25.000 Quadratmetern bietet Kapazität für weiteres Wachstum: Zukünftig können bis zu 100.000 Bestellungen pro Tag versendet werden.

Pharmazeutische Kompetenz für optimale Beratung

Die apo.com Group hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen in allen gesundheitsbezogenen Lebenslagen bestmöglich zu unterstützen. Daher bietet die Unternehmensgruppe neben hochwertigen Produkten auch pharmazeutische Beratung, die ortsunabhängig und unkompliziert per Telefon, Chat oder E-Mail in Anspruch genommen werden kann. Ein kompetentes Team aus erfahrenen Apotheker:innen und pharmazeutisch-kaufmännischen Assistent:innen (PKA) steht von Montag bis Samstag zur Verfügung, um produkt- und gesundheitsbezogene Fragen zu beantworten.

Hochwertige Produktvielfalt

In den Apotheken-Webshops der apo.com Group stehen über 75.000 Produkte zur Verfügung. Dieses umfangreiche Sortiment gewährleistet eine sichere, umfassende und qualitativ hochwertige pharmazeutische Versorgung. Die apo.com Group arbeitet eng mit 300 Herstellern zusammen, die 1.500 Marken vertreten. Weitere Marken aus dem österreichischen Apothekensortiment werden das Portfolio im kommenden Jahr ergänzen.

Über die apo.com Group

Die apo.com Group ist eine europaweit agierende Health-Tech-Unternehmensgruppe mit Sitz bei Leipzig, Deutschland. Über zwei hochautomatisierte pharmazeutische Logistikzentren betreibt sie unter anderem den Apotheken-Webshop apodiscounter.de und die Gesundheitsplattform apo.com. Um Menschen bei ihrem Gesundheitsmanagement zu unterstützen, setzt die apo.com Group auf KI-gestützte Logistik-Technik, digitale Services und eine individuelle pharmazeutische Beratung. In insgesamt neun Apotheken-Webshops sind über 75.000 Produkte erhältlich, darunter 25.000 verschreibungspflichtige und 50.000 frei verkäufliche Artikel. Zu den langjährigen Partnern der apo.com Group zählt ein Netzwerk von über 300 Herstellern in Europa.

