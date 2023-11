Gewerkschaft GPA: Große Trauer um Franz Bittner

Gewerkschaft verliert einen Kämpfer für eine solidarische Gesellschaft und Menschen mit großem Herz

Wien (OTS) - Der ehemalige Vorsitzende der Gewerkschaft Druck, Journalismus, Papier und stv. Vorsitzende der GPA-djp ist am 1. November 2023 nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben.

"Mit Franz Bittner verliert die Gewerkschaftsbewegung einen Kollegen, dessen Leben vom unermüdlichen Einsatz für Gerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft geprägt war. Neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Druckergewerkschaft galt seine große Leidenschaft der Gesundheitspolitik, die er viele Jahre lang mitgeprägt hat. Wir verlieren mit Franz Bittner auch einen Menschen mit einem großen Herz, der Konsequenz auch immer mit dem nötigen Maß an Kompromissbereitschaft verbunden hat. Unser ganzes Mitgefühl gilt in dieser Situation seiner Familie“, so die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber

Der 1953 in Wien geborene Franz Bittner begann seine berufliche Laufbahn als Lithograph und wurde 1993 zum Vorsitzenden der Gewerkschaft Druck-Journalismus-Papier gewählt. Von 1997 bis 2009 war Bittner Obmann der Wiener Gebietskrankenkasse.

