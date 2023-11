Bürgermeister Ludwig zum Ableben von Franz Bittner

Wien (OTS/RK) - „Mit großer Betroffenheit habe ich heute vom Tod von Franz Bittner erfahren“, so Bürgermeister Ludwig, heute, Donnerstag, in einer ersten Stellungnahme. Franz Bittner war von 2013 bis 2023 Patientenombudsmann der Ärztekammer für Wien, erst im September diesen Jahres wurde er vom Posten abgelöst. Im Jahr 2019 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

„Für Franz Bittner stand in seinen verschiedenen Funktionen immer die Lösungsorientierung im Vordergrund. So war er auch in seiner Rolle als Patientenombudsmann ein Musterbeispiel für Sozialpartnerschaft mit der Stadt und eine Schlüsselrolle für das Wiener Gesundheitssystem, er widmete sich den Patient*innen und ihren Rechten gleichermaßen mit vollem Einsatz. Mein aufrichtiges Beileid geht an seine Familie und Angehörige.“ (Schluss) wem

