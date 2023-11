ORF im Oktober 2023: 33,2 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Oktober 2023 erreichte die ORF-Sendergruppe mit u. a. den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“, der Fußball-EM-Qualifikation und zahlreichen aktuellen Sondersendungen einen Marktanteil von 33,2 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,565 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 47,2 Prozent der TV-Bevölkerung.

Die größten Zuwächse verzeichnete ORF 1 in der Zielgruppe 12–29 Jahre im Vorabend mit einem Plus von 4,9 Prozentpunkten, ORF 2 legte im Spätabend (ab 22.00 Uhr) um 2,7 Prozentpunkte zu.

Weitere Key-Facts zum Oktober 2023

ORF 1: 1,659 Millionen Seher:innen (8,0 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,851 Millionen Seher:innen (22,0 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 30,0 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 40,0 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (9. Oktober)

1,487 Millionen Zuschauer:innen, 57 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (20. Oktober)

1,323 Millionen Zuschauer:innen, 60 Prozent Marktanteil

„Tatort – Bauernsterben“ (15. Oktober)

1,038 Millionen Zuschauer:innen, 36 Prozent Marktanteil

„10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze““ (26. Oktober)

987.000 Zuschauer:innen, 37 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (30. Oktober)

900.000 Zuschauer:innen, 33 Prozent Marktanteil

„Fußball-EM-Qualifikation Aserbaidschan – Österreich“, 2. Hz (16. Oktober)

833.000 Zuschauer:innen, 31 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (12. Oktober)

816.000 Zuschauer:innen, 31 Prozent Marktanteil

„Der Kommissar und der See: Narrenfreiheit“ (1. Oktober)

806.000 Zuschauer:innen, 28 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial“ um 20.15 Uhr (9. Oktober)

718.000 Zuschauer:innen, 26 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (23. Oktober)

696.000 Zuschauer:innen, 31 Prozent Marktanteil

Oktober-Topwerte in ORF 1

-- Das Ergebnis hat gereicht, das Publikumsinteresse war bereits EM-würdig: Bis zu 960.000 Fußballfans sahen am 16. Oktober die zweite Halbzeit von Aserbaidschan – Österreich live, im Schnitt waren es um 19.00 Uhr 833.000 bei 31 Prozent Marktanteil (40 bzw. 44 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen); damit war Aserbaidschan – Österreich das meistgesehene Spiel einer WM- oder EM-Qualifikation im Vorabend seit 2019.

-- Gelungenes Jubiläum: Bis zu 643.000 Zuschauer:innen waren am 3. Oktober mit dabei, als die Top-Cops der „Soko Donau“ zu ihrem 250. Einsatz gerufen wurden; durchschnittlich wollten sich 622.000 Personen den Auftakt zu den neuen Folgen der 17. und 18. Staffel in Spielfilmlänge bei einem Marktanteil von 23 Prozent nicht entgehen lassen; in den Zielgruppen 12–29 bzw. 12–49 lag der Marktanteil bei 16 bzw. 19 Prozent.

-- Der Animationsfilm „Rotzbub“ mit den Figuren von Manfred Deix erreichte am 25. Oktober im Schnitt 511.000 Reichweite und war mit 21 bzw 26 und 27 Prozent MA das erfolgreichste fiktionale Format 2023 am Sendeplatz.

Oktober-Topwerte in ORF 2

-- Mit einem romantischen Finale ging am 30. Oktober die 27. ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison erfolgreich zu Ende:

Bis zu 911.000 Zuseherinnen und Zuseher wollten das Happy End nicht verpassen, im Schnitt verfolgten 900.000 (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 33 Prozent die Sendung – das ist der beste Marktanteil für eine Bilanzsendung seit 2015.

-- Insgesamt erwies sich die Staffel 2023 mit einem weitesten Seherkreis von 3,323 Millionen, was 44 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren entspricht, als Publikumshit; durchschnittlich erreichte die Staffel 886.000 Zuschauer:innen bei einem Marktanteil von 35 Prozent, das ist der beste Marktanteil in der Zielgruppe 12+ seit 2016, in der Zielgruppe 12–49 war es mit 21 Prozent Marktanteil das beste Staffelergebnis seit 2015 und mit Marktanteilen von 19 Prozent bei 12–29 bzw. 40 Prozent bei 50+ ist es in diesen Zielgruppen das beste Staffelergebnis seit 2018; auch die Nachnutzung erreichte einen Rekordwert von bis zu 95.000 bei einzelnen Ausgaben.

-- „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ ließen sich am Nationalfeiertag bis zu 1,131 Millionen Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen, durchschnittlich waren 987.000 bei 37 Prozent Marktanteil (25 Prozent bei 12–29 und 26 Prozent bei 12–49) via ORF 2 live dabei; damit erreichte „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ sowohl den besten Durchschnittsmarktanteil als auch Rekordwerte bei den 12- bis 29-Jährigen und 12- bis 49-Jährigen seit Sendungsstart 2014.

-- Im Rahmen eines multimedialen Programmschwerpunkts widmete sich der ORF von 2. bis 8. Oktober dem Thema Gesundheit und Pflege:

Insgesamt erreichten allein die zahlreichen TV-Sendungen der Schwerpunktwoche 2,830 Millionen Zuseher:innen, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 38 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Die höchsten Reichweiten erzielten dabei die ORF-TV-Magazine-Auftaktsendung „Wie krank ist unser Gesundheitssystem?“ (2. Oktober) mit im Schnitt 643.000 Zuseherinnen und Zusehern (23 Prozent Marktanteil) und „Stöckl live“ (4. Oktober) mit 354.000 (14 Prozent Marktanteil).

-- Gemeinsam mit bis zu 1.073.000 Zuseherinnen und Zusehern gerieten am 15. Oktober die Austro-„Tatort“-Ermittler in das Spannungsfeld zwischen nachhaltiger und industrieller Landwirtschaft:

Durchschnittlich wollten sich 1,038 Millionen Personen bei einem Marktanteil von 36 Prozent in der Zielgruppe 12+ (bester Marktanteil seit 2014) den neuesten Fall „Bauernsterben“ nicht entgehen lassen; In den Zielgruppen 12–29 bzw. 12–49 lag der Marktanteil bei 34 Prozent (Rekord) bzw. 26 Prozent (Bestwert seit 2016).

-- Die Ausgabe von „IM ZENTRUM“ am 8. Oktober („Angriff aus Israel – Droht ein langer Krieg?“) erreichte mit 28 Prozent MA den höchsten Wert im Jahr 2023.

Oktober-Topwerte in ORF III

-- Mit 171.000 Reichweite bei 7 Prozent MA schaffte die „Zeitgeschichte“-Doku „Jörg Haider – Der letzte Tag“ Platz eins im Ranking, gefolgt von „Schicksalstage Österreichs: Die Stunde des Jörg Haider“ (beide am 7. Oktober) mit 150.000 RW bei 6 Prozent MA und dem „Heimat Österreich“-Film „An der steirischen Weinstraße“ am 4. Oktober mit 145.000 RW bei 6 Prozent MA.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Video-Streaming-Angebote des ORF (live und on Demand) auch im Oktober 2023 intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 10,3 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 62,7 Millionen Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 279 Millionen Minuten (vorläufige Zahlen). Meistgenutzter Live-Stream im Oktober war die Fußball-EM-Qualifikation Aserbaidschan – Österreich (2. HZ) am 16. Oktober mit einer Durchschnittsreichweite von 50.500. Die im Oktober am stärksten on Demand abgerufene Sendung war „Gute Nacht Österreich“ vom 6. Oktober mit einer Durchschnittsreichweite von 36.400.

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 25. Oktober 2023 vorläufig gewichtet, ORF

