Events mit Impact

CYK Collective übernimmt Event-Organisation für Dyson Österreich und ON

Innovative Technologie trifft Entwicklung & Selbstverwirklichung

Neben dem Influencer,- und Kampagnenmanagement, übernimmt CYK Collective auch die Organisation und Umsetzung von Events für Dyson Österreich.

Kürzlich erst organisierte die Agentur CYK Collective ein Event rund um die Produktneuheiten im Calienna Store Wien. Unter dem Motto "Welcome to the jungle of innovative Technology" wurden Presse, Brandpartner und Content Creator dazu geladen, die Produktneuheiten live auszutesten.

Starten durften die Gäste bei ihrer Ankunft mit einer geleiteten Breathwork-Session. Ziel des Events war es, dass neben der Vorstellung der Produkttechnologienauch das Bewusstsein für sich als Individuum in den Vordergrund gestellt wird - ganz nach dem Motto der Location: Think higher, feel deeper. Grow every day.

Ein Motto, das auch Dyson durch die stetige Innovation und Entwicklung lebt.

Abends wurden Long-Termpartner der Brand gesondert zu einem Get-Together geladen, um neben dem ganzen Alltagstrubel den persönlichen Austausch bewusst zu pflegen.

DREAM ON.

Erstmals veranstaltete CYK Collective für ON ein Event in Wien, mit dem Ziel die neue Athletic Apparel Reihe vorzustellen.



MADE TO MOVE - Für die Athletic Apparel eignete sich das Reformer Pilates Studio JUNE als top Location, um die Movement & Focus Lifestyle Kollektion zu präsentieren, und dem praktischen Härtetest zu unterziehen. Nach einem sportlichen Start, wurde der Brand und den geladenen Content CreatorInnen der persönliche Austausch bei einem Healthy Brunch ermöglicht. Hier unterstützte das lokale Catering Elbows & Bubbles und zauberte eine gesunde Stärkung inklusive Angaben aller Health Benefits der enthaltenen Zutaten.

ON BRAND - Karin Teigl, CEO von CYK Collective: "Uns, bei CYK Collective ist es immer wichtig, dass alle Gäste ein Event inspiriert verlassen und für sich etwas Wertvolles mitnehmen können.

Somit war klar: Wir stellen Movement & Focus nicht nur im Sinne der körperlichen Bewegung in den Mittelpunkt. Ein ehrlicher und motivierender Talk von Rose May Alaba über ihren Werdegang & die Wichtigkeit ihres Umfelds sorgte für einen Austausch aller Gäste untereinander und reflektierte auch die Werte von ON."

