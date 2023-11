Seniorenrat trauert um Gregor Hammerl

Experte für Fragen der Pflege und Betreuung am 1. November überraschend verstorben

Wien (OTS) - Kürzlich erreichte den Österreichischen Seniorenrat die traurige Nachricht vom überraschenden Ableben seines Vorstandsmitglieds Bundesratspräsident aD Gregor Hammerl.

Gregor Hammerl gehörte seit 2013, anfangs als Ersatzmitglied, und seit Sommer 2016 als Mitglied dem Vorstand des Österreichischen Seniorenrates an. Aufgrund seiner Funktion als Präsident des Hilfswerks Steiermark war der Verstorbene als Experte in den Bereichen Pflege und Betreuung über die Organisationsgrenzen hinweg anerkannt und lieferte wertvolle Beiträge und Forderungen in diesem für ältere Menschen so wichtigen Bereich. Gregor Hammerl vergaß dabei auch nie, sich für die Unterstützung von pflegenden Angehörigen und die Pflegepersonen einzusetzen.

Die Präsidenten Dr. Peter Kostelka und LAbg Ingrid Korosec sowie die Mitglieder des Präsidiums und des Vorstandes des Österreichischen Seniorenrates sprechen der Familie des Verstorbenen ihre besondere Anteilnahme aus. Im Rahmen der kommenden Seniorenratssitzung wird dem Verstorbenen gedacht werden.

