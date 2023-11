Josh., Francine Jordi und Andi Knoll in „Hier spielt die Musik“ bei Katharina Straßer & Lukas Schweighofer am 3. November in ORF 1

Danach: „Was gibt es Neues?“ mit Promifrage von Moderator Lukas Schweighofer

Wien (OTS) - „Hier spielt die Musik“! – so lautet das Motto des Abends am Freitag, dem 3. November 2023, um 20.15 Uhr, wenn Katharina Straßer und Lukas Schweighofer den Startschuss für die neue ORF-1-Hauptabendshow geben. Drei Zweierteams – bestehend aus einem Promi und einem musikalischen Talent – treten gegeneinander an und stellen ihr musikalisches Wissen und Können unter Beweis. In der Auftaktshow sind das: Team „Songwriters“ mit Josh. und der 31-jährigen Niederösterreicherin Marlene Wilfing, „The Chuchikastlers“ („Küchenkastl“ im Originalton zwischen Schwyzerdütsch und Tirolerisch) bestehend aus Francine Jordi und dem 28-jährigen Tiroler Daniel Fink sowie „Die Geilsten“ Andi Knoll und die 28-jährige Niederösterreicherin Nastja Isabella Zahour. Anschließend um 21.40 Uhr stellt Moderator Lukas Schweighofer in „Was gibt es Neues?“ die Promifrage und will wissen, was bei der „mitteleuropäischen Hügelwoche“ passiert. Spielt auch dort die Musik?

Auftakt für „Hier spielt die Musik“ um 20.15 Uhr

Es fließt Blut, wenn Andi Knoll im Bällebad vollen Einsatz zeigt. Er und seine Teampartnerin Nastja Isabella Zahour sind auch sonst nicht zurückhaltend, das zeigt schon ihr gewählter Teamname „Die Geilsten“. Die beiden „Songwriters“ Josh. und Marlene Wilfing begeistern mit Ukulele und ihrem Mitsing-Talent. Und das Team aus dem Westen, „The Chuchikastlers“ Francine Jordi und Daniel Fink, legt nach einem zurückhaltenden Start voll los. Einen Knopf in der Ohrmuschel haben alle Teams und auch die mitspielenden Fanblöcke beim Spiel „Mischen Possible“. Katharina Straßer vollbringt mit ihrer Band „Einser Partie“ das musikalische Kunststück, den Text eines bekannten Liedes zur Melodie eines anderen Hits zu singen – Mitrategarantie inklusive! Das Abschlusshighlight des Abends ist „Simply the Best“ – ein Titel, der auch die Leistung des Siegerteams treffend beschreibt.

Das musikalische Talent des Siegerteams gewinnt ein „Golden Ticket“:

Konzerttickets für ein ganzes Jahr im Wert von 1.500 Euro. Außerdem können sich die beiden anderen Talente über Yamaha-Keyboards freuen und jede bzw. jeder im siegreichen Fanblock über JBL-Bluetooth-Boxen. „Hier spielt die Musik“ ist in Zusammenarbeit von ORF und Gebhardt Productions entstanden und freitags am 3., 10., 17. und 24. November 2023 um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.

„Was gibt es Neues?“ mit Vitásek, Athanasiadis, Kristan, Schöller und Gernot um 21.40 Uhr

Anlässlich des „Welttags der Qualle“ begibt sich Oliver Baier mit seinem Rateteam thematisch in Richtung Wasser. Ob der „Ärmelfisch“ ein Bewohner des Meeres ist oder doch etwas ganz anderes, bleibt abzuwarten. Werden Andreas Vitásek, Caroline Athanasiadis, Alex Kristan, Rudi Schöller und Viktor Gernot erraten, was „Große Schnecken“ und „Kleine Schnecken“ sind? Spätestens beim Begriff „Wiener Brenner“ liegt die Assoziation zu einem Landbewohner nahe. Die Promifrage kommt in dieser Woche von „Hier spielt die Musik“-Moderator Lukas Schweighofer. Er will wissen, was bei der „mitteleuropäischen Hügelwoche“ passiert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at