Franziskus Spital: Führend in der Hernienchirurgie

Mit knapp 1.000 Hernien-Eingriffen 2022 und der Re-Zertifizierung als Kompetenzzentrum bietet das Franziskus Spital höchste Versorgungsqualität.

Wien (OTS) - Hernien sind weit verbreitet - jeder 4. Mann (und weniger als jede 33. Frau) leidet daran. Hernien werden auch als „Brüche“ bezeichnet: Durch ein körperliches Trauma (z.B. schweres Heben, abrupte Belastungen) reißt das Bindegewebe und es entsteht ein Bruchsack aus Bauchfell. In diesem können sich auch Darmanteile befinden. Werden diese abgeklemmt, besteht die Gefahr lebensbedrohlicher Komplikationen. Deshalb sollte ein Bruch immer operativ versorgt werden, denn eine Selbstheilung ist nicht möglich. Hernien-OPs sind die häufigsten chirurgischen Eingriffe – 2022 hat alleine das Franziskus Spital 988 Hernien-OPs durchgeführt und somit die meisten in ganz Wien.

Zertifizierungen bestätigen chirurgische Leistung und Versorgungsqualität auf höchstem Niveau.

Auch wenn diese Zahl sehr hoch ist, wird jede/r Patient:in ganz individuell betrachtet, jede Hernie ist einzigartig, sozusagen. Immer mehr moderne Operationstechniken und ein immer größeres Angebot an medizinischen Materialien ermöglichen eine maßgeschneiderte Versorgung.

Dabei auf dem neuesten Stand zu sein und die beste Methode umsetzen zu können, verlangt nach Chirurgie auf höchstem Niveau. Unabhängige internationale Zertifizierungen drücken das perfekte Zusammenspiel von Erfahrung, Können und Wissen aus. Dem Hernien-Team im Franziskus Spital wurde diese Expertise von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) bereits 2020 bestätigt und führt als erstes in Wien das Qualitätssiegel „Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie“.

2023: Re-Zertifizierung des Kompetenzzentrums

Stetige Fort- und Weiterbildungen sind ebenfalls Grundvoraussetzung für eine Zertifizierung. So werden im Franziskus Spital regelmäßig Workshops für externe Chirurg:innen durchgeführt und die Mitglieder des Hernien-Teams sind Vortragende auf internationalen Kongressen, um ihr Wissen zu teilen. Auch die Mitarbeit an der Qualitätssicherungsstudie „Herniamed“ trägt dazu bei, die Qualität der Hernienchirurgie immer weiter zu verbessern.

Darüber hinaus hat sich OA Matthias Hofmann der strengen Europäischen Facharztprüfung gestellt und führt nun wie auch Prim. Doz. Herwig Pokorny den renommierten Titel FEBS-AWS („Fellow of the Board of Surgery in Abdominal Wall Surgery“).

Im Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie des Franziskus Spitals sind Patient:innen somit stets in besten Händen!





