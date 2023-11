Zu Gast bei „Vera“: Adriana Zartl, Manfred Schweiger und Nadja Maleh

Am 3. November in ORF 2

Wien (OTS) - „Vera“ begrüßt am Freitag, dem 3. November 2023, um 21.20 Uhr in ORF 2 in einer neuen Ausgabe ihrer Talkshow Schauspielerin Adriana Zartl, Tierfreund Manfred Schweiger und Kabarettistin Nadja Maleh.

Schauspielerin Adriana Zartl erklärt Vera Russwurm, weshalb sie ihr Zusatz-Job als Trauerrednerin glücklich macht und was sie den Hinterbliebenen mit ihren guten Energien zu geben vermag.

Tierfreund Manfred Schweiger erzählt bei „Vera“, wie es dazu kam, dass er seit zweieinhalb Jahren ein zahmes Reh zu Hause hat. Er erklärt aus seiner Sicht, wieso dieses Reh daran Schuld trägt, dass es zu einer hitzigen Auseinandersetzung mit einem Jäger kam, die nun in einer Anzeige gegen ihn wegen des Tatverdachts der Nötigung gipfelt.

Kabarettistin Nadja Maleh schildert auf charmant-witzige Weise ihre Verzweiflung, als ihr die Ärzte einst dringend vom Beruf der Schauspielerin abrieten – mit der Begründung, sie solle froh sein, dass sie überhaupt sprechen kann. Das macht sie umso ambitionierter in „Vera“, wo sie auch von ihrer geliebten „Schwimmnudel“ singen wird.

