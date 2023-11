Cambrex gibt Verkauf des Geschäftsbereichs für Arzneimittelprodukte bekannt

East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire) - Cambrex, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), schloss heute den Verkauf seines Geschäftsbereichs für Arzneimittelprodukte an Noramco mit Sitz in Wilmington, Delaware (USA) ab. Das Arzneimittelproduktgeschäft von Cambrex bietet Produktentwicklung, klinische und kommerzielle Herstellung und Verpackung in Einrichtungen in Mirabel, Québec (Kanada) und Whippany, New Jersey (USA).

„Die heute bekannt gegebene Transaktion war das Ergebnis einer strategischen Entscheidung der Konzentration auf Kernbereiche für Wachstum und Investitionen", so Cambrex CEO Thomas Loewald. „Mit Blick auf die Zukunft wird sich Cambrex vorrangig auf unser Portfolio an Arzneimittelsubstanzen und analytische Tests konzentrieren, damit unsere Kunden therapeutische Lösungen für Patienten auf der ganzen Welt entwickeln und bereitstellen können."

Cambrex erweiterte vor kurzem sein Portfolio an Speziallösungen für die pharmazeutische Entwicklung und Herstellung durch die Übernahme von Snapdragon Chemistry, das sich auf die Forschung und Entwicklung von API-Batch- und kontinuierlichen Fließprozessen spezialisiert hat. Kürzlich übernahm Cambrex auch Q1 Scientific, einen spezialisierten Anbieter ausgelagerter Stabilitätslagerungsservices einschließlich thermischer Zyklen, Notfallschutz, Probenverwaltung, Photostabilität und Ultra-Tiefkühllagerung. Q1 Scientific mit Sitz in Irland dehnte seine Geschäftstätigkeit vor Kurzem nach Belgien aus.

Cambrex wird weiterhin 13 globale Standorte betreiben, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Arzneimittelsubstanzen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten hinweg für Kunden auf der ganzen Welt konzentrieren.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), das umfassende analytische und IND-gestützte Dienstleistungen sowie die Entwicklung und Herstellung von Arzneimittelsubstanzen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten anbietet. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem Team aus 2.000 Experten, das weltweite Kunden in Nordamerika und Europa betreut, ist Cambrex ein vertrauenswürdiger Partner in den Märkten für Entwicklung und Herstellung von Marken- und generischen Arzneistoffen. Cambrex bietet eine Reihe spezialisierter Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochwirksame aktive pharmazeutische Wirkstoffe.

