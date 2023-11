Lotto: Nächster Millionen-Sechser in Oberösterreich

Fünffachjackpot beim Joker – es geht um 1,2 Millionen Euro

Wien (OTS) - Schon wieder Oberösterreich: Nach dem Doppeljackpot-Erfolg am Wochenende war es erneut ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Oberösterreich, dem bzw. der ein Solo-Sechser gelang. Auf einem in der Umgebung von Linz gespielten Quicktipp befanden sich im zweiten von zwei Tipps die „sechs Richtigen“, die exakt 1 Million Euro wert waren.

Damit verteidigt Oberösterreich seine im Vorjahr errungene Lotto Vormachtstellung erfolgreich und holte mit zwölf Sechsern, die alle in Millionenhöhe waren, genau ein Drittel aller heuer erzielten 36 Volltreffer. Bereits im Vorjahr war Oberösterreich mit zwölf Sechsern (von österreichweit 42) das glücklichste Bundesland.

Damit aber nicht genug: Auch einer der beiden Fünfer mit Zusatzzahl zu jeweils rund 41.400 Euro geht nach Oberösterreich. Der zweite wurde mit einem Anteilsschein der „Chance L“ erzielt. Die 28 Anteile verteilen sich auf 22 Gewinner:innen, die je nach Anzahl der Anteile zwischen rund 1.800 Euro und rund 9.000 Euro erhalten.

LottoPlus

Bei LottoPlus brachte die Mittwochsziehung keinen Sechser, was wiederum zu höheren Quoten bei den Fünfern führte: Hier erhalten 29 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 8.200 Euro. Am Sonntag geht es beim LottoPlus Sechser um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker heißt es zum dritten Mal insgesamt und zum zweiten Mal heuer Fünffachjackpot. Es gab am Mittwoch erneut keinen Gewinn im ersten Rang, und damit geht es am Sonntag um rund 1,2 Millionen Euro. Ein Sologewinn würde damit Platz zwei in der Rangliste der höchsten Joker Gewinne bedeuten.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. November 2023

1 Sechser, zu EUR 1.000.000,00 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 41.389,20 52 Fünfer zu je EUR 1.650,80 169 Vierer+ZZ zu je EUR 163,20 2.548 Vierer zu je EUR 63,10 4.138 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 45.534 Dreier zu je EUR 6,00 167.570 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 1 15 16 19 31 35 Zusatzzahl 11

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. November 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 29 Fünfer zu je EUR 8.181,20 1.598 Vierer zu je EUR 25,10 27.604 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 16 21 22 25 37 45

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. November 2023

5fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 1.025.179,40 – 1,2 Mio. warten 13 mal EUR 10.000,00 110 mal EUR 1.000,00 1.056 mal EUR 100,00 8.676 mal EUR 10,00 89.020 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 6 4 3 0 0 3

