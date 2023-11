Bitte lesen!

Wien (OTS) - Rund 130 Millionen Bücher gibt es laut Google weltweit mindestens, und der UNESCO zufolge erscheinen jedes Jahr 1,8 Millionen neue. Österreichs Buchhandel hat eigenen Angaben nach etwa 2,5 Millionen Bücher sowie ungezählte E-Books und Comics zu bieten. Darüber hinaus sind hierzulande zahlreiche Magazine − wie MEDIZIN populär − und Zeitungen auf dem Markt.

Lesestoff ist also reichlich vorhanden. Er bildet nicht nur, sondern tut auch der Gesundheit gut: Lesen fördert die Konzentration und schult das Gedächtnis. Warum wir sonst noch regelmäßig schmökern sollten …

Außerdem in der November-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Natürliche Heilvorkommen

Österreich verfügt über viele natürliche Heilvorkommen. So sind etwa Moor und Schlamm gute Wärmespeicher, Moor etwa gibt die Wärme besonders lange und gleichmäßig an den Organismus ab. Besonders beliebt sind Heilbäder und Heilpackungen. Wie Heilwässer, Schlamm oder die spezielle Luft in Heilstollen angewendet werden und wie sie wirken.





Wie ein Storch auf einem Bein



Je besser die koordinativen Fähigkeiten, desto kraftsparender und präziser laufen Bewegungen im Körper ab. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Muskeln und Faszien. Wie sich mit einfachen Übungen Koordination und Balance im Alltag trainieren lassen − und wie damit das Zusammenspiel von Muskulatur, Gehirn und Nerven optimiert wird.





Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. November 2023.





