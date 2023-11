„Legende von St. Martin“ am 5.11. im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS) - Der Verein „grossundklein“ will den Nachwuchs in „Interaktiven Mitmach-Konzerten“ für die Schönheit der Musik begeistern. Am Sonntag, 5. November, kommen die freundlichen Künstler*innen des Vereines in den Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) und präsentieren für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren ab 10.30 Uhr das Programm „Sonne, Mond und Sterne (Die Legende von St. Martin)“.

Klassische Musik wird auf kindgemäße Weise vorgetragen und die Geschichte vom Heiligen Martin, der den Mantel mit dem Schwert teilt, liebevoll erzählt. Die jungen Besucher*innen können mit Orff-Instrumenten am packenden Geschehen mitwirken. Erwachsene Begleitpersonen sind ebenfalls willkommen. Der Eintritt kostet 13 Euro pro Person. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0660/581 33 96 und E-Mail office@grossundklein.info.

Umrahmt werden die kindgerechten Schilderungen mit melodischen Darbietungen. Erfahrene Instumentalist*innen spielen Geige und Klavier. Schon um 10.00 Uhr öffnet die Bastel-Stube im Museum, wo die Kleinen auf das Programm „Sonne, Mond und Sterne“ sowie auf das „Laternen-Fest“ eingestimmt werden. Infos im Internet: www.grossundklein.info/.

Anfragen wegen dem Museum (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, befristete Dokumentationen, Kultur-Termine, u.a.) beantwortet die ehrenamtlich engagierte Leiterin, Maria Ettl, gerne unter der Rufnummer 403 64 15. Überdies ist die Bezirkshistorikerin via E-Mail zu erreichen: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) red









Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

presse.wien.gv.at