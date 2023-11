Ö1 live von der Verleihung des Österreichischen Buchpreises & der Buch Wien 2023

Wien (OTS) - Ö1 sendet die Verleihung des Österreichischen Buchpreises am Montag, den 6. November ab 19.30 Uhr live aus dem Kasino am Schwarzenbergplatz in Wien. Außerdem finden heuer insgesamt sechs Ö1-Sendungen auf der Buch Wien vor Publikum statt: zwei Ausgaben von „Punkt eins“ (9. & 10.11.), das „Kulturjournal“ (9.11.), die „Ö1 Science Arena“ (10.11.), der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ (11.11.) und das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ (12.11.).

Die Verleihung des Österreichischen Buchpreises am Montag, den 6. November (19.30 Uhr) im Kasino am Schwarzenbergplatz in Wien ist live auf Ö1 zu hören. Die Burgtheaterensemble-Mitglieder Dorothee Hartinger und Philipp Hauß moderieren diesen Abend, Studierende des zweiten Jahrgangs Schauspiel an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien werden aus den nominierten Büchern lesen. Neben dem Österreichischen Buchpreis 2023 wird auch ein Debütpreis vergeben. Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgt die österreichische Indie-Folk/Pop-Band SarahBernhard.

Drei Ö1-Sendungen werden live von der ORF-Bühne auf der Buch Wien übertragen: Am Donnerstag, den 9. November spricht Xaver Forthuber mit Miriam Zadoff in „Punkt eins“ (13.00 Uhr) über ihr Buch „Gewalt und Gedächtnis“. Ab 17.09 Uhr diskutieren im Ö1-„Kulturjournal“ Christine Scheucher und ihre Gäste, die Autorin Jana Volkmann und der heuer für seinen Coming-of-Age-Roman „Echtzeitalter“ mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnete Tonio Schachinger, über „Spiellust! Wie Gaming die Literatur verändert“. Am Freitag, den 10. November ist Usama Al Shahmani bei Marlene Nowotny zu Gast in „Punkt eins“ (13.00 Uhr) mit seinem Buch „Im Fallen lernt die Feder fliegen“.

Am Freitag, den 10. November findet ab 15.00 Uhr auf der ORF-Bühne die „Ö1 Science Arena“ statt. Politikwissenschafter, Terrorismusexperte und Buchautor Nicolas Stockhammer und Philosophin und Theologin Claudia Paganini diskutieren bei Martin Haidinger über die Frage „Gefahr Klimaterrorismus?“. Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist am Mittwoch, den 15. November ab 21.00 Uhr im „Salzburger Nachtstudio“ auf Ö1 zu hören.

Am Samstag, den 11. November findet der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ ab 10.05 Uhr live im Sondergastraum der Buch Wien statt (Eintritt frei, Einlass ab 9.15 Uhr, Messehalle D, Foyer). Zu Gast bei Albert Hosp sind Journalist Klaus Nüchtern und Kinderpsychiater und Schriftsteller Paulus Hochgatterer.

Am Sonntag, den 12. November lädt das Ö1-Quiz „gehört.gewusst“ (13.10 Uhr) zur schon traditionellen Live-Runde von der Messe (Eintritt frei, Publikumseinlass in den Seminarraum ab 12.15 Uhr). Bernhard Fellinger gibt den Kandidat:innen Rätsel aus den Bereichen Literatur, Musik, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft auf. Der Autor Daniel Glattauer wird in der Sendung zu Gast sein und u. a. über seinen heuer erschienenen Roman „Die spürst du nicht“ sprechen. Bewerbungen als Kandidat:in sind möglich unter https://oe1.orf.at/quiz/anmeldung. Mehr Informationen zum Programm von Ö1 sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at