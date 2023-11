WB-Stellenmonitor verzeichnet 207.264 offene Stellen im Oktober

Wien (OTS) - „Trotz schwieriger Konjunkturprognosen bleiben die offenen Stellen in Österreich auf einem besorgniserregend hohen Niveau. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist ungebrochen und der Arbeitskräftemangel bleibt eine enorme Belastung für die Unternehmer in Österreich. Der WB-Stellenmonitor verzeichnet im Oktober 207.264 ausgeschriebene Stellen in Österreich. Dabei ist die Situation für heimische Betriebe ohnehin schon besorgniserregend genug. Anhaltend hohe Energiepreise und globale wirtschaftliche Eintrübungen aufgrund der geopolitischen Krisen stellen unsere Betriebe vor besondere Herausforderungen. Der Arbeitskräftemangel tut sein Übriges“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

Politischer Herbst im Zeichen der Wirtschaft

Mit den kürzlich vorgestellten Maßnahmen der Bundesregierung wurden wesentliche Forderungen des Wirtschaftsbundes umgesetzt. Besonders die Abschaffung des letzten Drittels der Kalten Progression, der Energiekostenzuschuss 2 und der Ausbau der Kinderbetreuung entlasten Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer zukünftig und wirken dem Arbeitskräftemangel entgegen.

WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger sieht in den Maßnahmen wichtige Verbesserungen: „Die beschlossenen Maßnahmen sind ein wichtiges Signal für die Wirtschaft und ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung. Es braucht jedoch weitere Maßnahmen, um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Dazu gehört, Pensionisten länger im Erwerbsleben zu halten und weitere Vereinfachungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte, um den Fachkräftezuzug aus dem Ausland zu erhöhen. Wir sind noch lange nicht am Ziel, es gibt noch viel zu tun, um den eklatanten Arbeitskräftemangel nachhaltig in den Griff zu bekommen.“

Die bundesweiten Branchenergebnisse im Überblick

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 31.992

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 22.259

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 272

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 3.575

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 21.300

Handel, Logistik, Verkehr: 40.929

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 1.666

Maschinenbau, Kfz, Metall: 17.321

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.403

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 8.961

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 17.115

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 188

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 23.817

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.400

Nicht konkreter zuordenbar: 15.066

Der Stellenmonitor ist ein Programm, das Online-Stellenausschreibungen in Österreich zählt, kategorisiert und auswertet. Entwickelt wurde der Stellenmonitor von der Internetagentur Lorem ipsum web.solutions GmbH im Auftrag des Wirtschaftsbundes.

