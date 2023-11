PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT STRATEGIQUAL UND STÄRKT DAMIT SEINE POSITION ALS QUALITÄTS- UND REGULIERUNGSFÜHRER AUF DEM FRANZÖSISCHEN MARKT

Paris (ots/PRNewswire) - ProductLife Group (PLG), der spezialisierte globale Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Vigilanz und Qualität für die Life Sciences-Industrie, gibt die Übernahme von Strategiqual, einem französischen Beratungsunternehmen bekannt, das Expertenunterstützung in den Bereichen Regulierung, Qualität, Klinik und Marktzugang für pharmazeutische Produkte und Medizinprodukte bietet.

Strategiqual wurde 2012 gegründet und bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot und fachkundige Beratung in den Bereichen Strategie, Qualität, regulatorische Angelegenheiten, Vigilanz, Compliance, Audit und Schulung. Mit umfassender Kenntnis der europäischen Vorschriften und der spezifischen nationalen Anforderungen Frankreichs unterstützt das Team von Strategiqual Pharma- und Medizintechnikunternehmen bei der Einhaltung von Produkt- und Organisationsvorschriften. Das Unternehmen profitiert von einem einzigartigen regulatorischen Know-how, das durch enge Partnerschaften mit institutionellen Akteuren, Berufsverbänden, Gründerzentren und Universitäten gefestigt wird.

Florent Audureau, Vorsitzender von Strategiqual, kommentierte: „Seit unserer Gründung bieten wir fachkundige regulatorische Lösungen an, um unsere Kunden beim Marktzugang und der Aufrechterhaltung ihrer Produkte zu unterstützen. Durch den Zusammenschluss mit PLG ergänzen wir unsere Lösungen strategisch und sind nun in der Lage, den gesamten Lebenszyklus von Gesundheitsprodukten auf französischer, europäischer und internationaler Ebene abzudecken."

Xavier Duburcq, CEO von PLG, sagte: „Diese wertsteigernde Akquisition entspricht unserer disziplinierten M&A-Strategie. Sie stärkt unsere Position als fokussiertes Premium-Unternehmen für pharmazeutische und medizintechnische Dienstleistungen und baut gleichzeitig das End-to-End-Serviceangebot unserer Gruppe weiter aus. Mit dieser Vereinbarung tragen wir dem ständig wachsenden Bedarf der Branche an Best-Practice-Qualitätssicherung Rechnung, der sich aus der zunehmenden Komplexität der Produktentwicklungs-, Vigilanz- und Herstellungsprozesse und den damit verbundenen gesetzlichen Anforderungen ergibt."

Florent Audureau fügte hinzu: „PLG ist ein hoch angesehenes Unternehmen, das unser Engagement für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen höchster Qualität für die globale Gesundheitsbranche teilt. Strategiqual ist es gelungen, einen umfangreichen und stabilen Kundenstamm aufzubauen und mit vielen langfristigen Beziehungen ein hohes Maß an Vertrauen zu schaffen. Der Beitritt zu PLG bietet uns eine noch stärkere Plattform, von der aus wir unseren Kundenstamm erweitern, unser Angebot ausbauen und skalieren und weiterhin Qualitätssicherungsdienste auf höchstem Niveau anbieten können."

Emmanuel Riffault, COO von PLG, kommentierte: „Strategiquals unvergleichliche Kombination aus Geschäftssinn, pharmazeutischer und medizintechnischer Expertise hat einen einzigartigen Raum im Life Sciences Markt geschaffen. Wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten und diese Plattform gemeinsam auszubauen. Dieser Zusammenschluss wird die regulatorischen Unterstützungsdienste von PLG erheblich verbessern."

Informationen zur ProductLife Group: ProductLife Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem sie regulatorische und Compliance-Dienstleistungen für den sicheren und effektiven Einsatz von Gesundheitslösungen anbietet. PLG unterstützt Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und verbindet dabei lokales Fachwissen mit globaler Reichweite in mehr als 150 Ländern. Es bietet Beratungs- und Outsourcing-Dienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung, regulatorische Angelegenheiten, Qualitätsmanagement und Compliance, Vigilanz und medizinische Informationen, sowohl für etablierte Produkte als auch für innovative Therapeutika und Diagnostika.

Mit dem Ziel, den Wert für Menschen und Kunden kontinuierlich zu verbessern, setzt PLG auf langfristige Partnerschaft, Innovation, Flexibilität und Kosteneffizienz.

Für weitere Informationen, besuchen Sie https://productlifegroup.com/

Kontakt:

Fabrice Galzin

ProductLife Group Head of Marketing

fgalzin @ productlife-group.com

Strategiqual Strategiqual ist ein führendes Beratungsunternehmen mit hoher Kompetenz für Arzneimittel und Medizinprodukte. Strategiqual bietet Unternehmen ein umfassendes Angebot an innovativen und maßgeschneiderten Dienstleistungen. Vorteile/Stärken von Strategiqual: Fachwissen, Dynamik und Reaktionsfähigkeit. In diesem Sinne bietet Strategiqual qualitativ hochwertige und anerkannte Dienstleistungen in den Bereichen regulatorische Angelegenheiten, Marktzugang, Qualitätsmanagement und Schulung an.

Für weitere Informationen, besuchen Sie https://www.strategiqual.com/

KONTAKT:

Florent Audureau

florent.audureau @ strategiqual.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/productlife-group-erwirbt-strategiqual-und-starkt-damit-seine-position-als-qualitats--und-regulierungsfuhrer-auf-dem-franzosischen-markt-301974020.html

Rückfragen & Kontakt:

+33 672 349 606