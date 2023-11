„Sofortiger Stopp kindeswohlgefährdender Inhalte in der Sexualpädagogik“

Einladung zur Pressekonferenz MFG OÖ / WIR EMUs

Linz (OTS) - Sehr geehrte Medienvertreter,

MFG Oberösterreich lädt Sie sehr herzlich zur gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Verein WIR EMUs zum aktuellen Thema „Sofortiger Stopp kindeswohlgefährdender Inhalte in der Sexualpädagogik“ ein.

Oralverkehr während der Menstruation, Regenbogenklos, Lecken, Blasen und mehr: Über solche Dinge wird an unseren Schulen gesprochen – sogar bereits mit Sechsjährigen. Und es könnte noch verheerender werden, wenn diesen woken sexualpädagogischen Ideologien nicht Einhalt geboten wird. Die MFG hat dazu im Oö. Landtag einen Initiativantrag mit dem Titel „Sofortiger Stopp kindeswohlgefährdender Inhalte in der Sexualpädagogik“ eingebracht, welcher vom Verein WIR EMUs vollinhaltlich unterstützt wird. Auch ÖVP, FPÖ und SPÖ haben zugestimmt, über den MFG-Antrag ausführlich im Landtag zu diskutieren. Die MFG und WIR EMUs sehen ihren Auftrag nun darin, das Thema in die breite Öffentlichkeit zu tragen – zum Schutz unserer Kinder.

Termin:

Montag 06. November 2023 / 10:30 Uhr

Ort:

Presseklub Linz, Saal C + D, Landstraße 31, 4020 Linz

Gesprächspartner:

LAbg. Dagmar Häusler, BSc (MFG)

LAbg. Joachim Aigner (MFG)

Bernhard Costa (Verein WIR EMUs)

Petra Aichhorn (Personzentrierte Psychotherapeutin i.A. unter Supervision)

Thema:

Sofortiger Stopp kindeswohlgefährdender Inhalte in der Sexualpädagogik





Um Anmeldung unter presse-ooe@mfg-oe.at wird gebeten.

Parkkarten für die Parkgarage „Garage im Zentrum“ (Dametzstraße 34-36, 4020 Linz) werden vor Ort ausgegeben.

Rückfragen & Kontakt:

MFG Landtagsklub OÖ

(+43 732) 7720 – 17402

presse-ooe @ mfg-oe.at

www.klubmfg-ooe.at